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Барабаш: у россиян новая цель - взять Авдеевский коксохим

Киев • УНН

 • 407745 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Российские оккупанты пытаются окружить Авдеевку и имеют новую цель – взять Авдеевский коксохимический завод. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона в пятницу, передает корреспондент УНН.

Барабаш: у россиян новая цель - взять Авдеевский коксохим

Цитата

«Пехота лезет, пока что технику они не используют, а лезут пехотой с юга и севера. Все-таки пытаются они окружить город. Есть даже перехваты, и в телеграм-каналах раздувают эту историю с той стороны, что у них теперь новая цель – это коксохим. Надо взять коксохим и точка», - сказал Барабаш.

Он отметил, что есть понимание, что третья волна российского наступления на Авдеевку начнется со дня на день начнется.

«Понимаем, что третья волна со дня на день начнется. Немного сейчас просохнет почва, и они все же поедут, потому что есть определенное накопление, и это мы видим и слышим», - рассказал Барабаш.

Дополнение

На Авдеевском направлении сейчас находится более 40 тысяч российских оккупантов. Есть информация, что враг подтягивает под Авдеевку личный состав с Купянского направления.

2 ноября Виталий Барабаш также сообщал о том, что под Авдеевкой замечают подготовку оккупантов к очередному усилению попыток окружить город.

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