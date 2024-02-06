россияне ударили ракетой "Искандер" по поселку в Донецкой области: повреждена критическая инфраструктура

Российские войска за прошедшие сутки нанесли ракетный удар "Искандером-М" по поселку Ровно Донецкой области, повреждена критическая инфраструктура. Всего за сутки россияне 6 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области и председателя ОВА Вадима Филашкина.

Всего за сутки россияне 6 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 114 человек, в том числе 25 детей - написал Филашкин в Telegram.

В течение суток под огнем находились четыре населенных пункта: города Авдеевка, Покровск, села Первомайское и Ровно.

Российские войска били по жилому сектору из авиации, ОТРК "Искандер-М", ЗРК "С-300", артиллерии.

По данным полиции, в результате вражеских атак в области повреждены 8 гражданских объектов - 2 жилых дома, предприятие, критическая инфраструктура.

В Авдеевке оккупанты попали в два частных дома и ранили мирного жителя.

Двумя ракетами С-300 россия атаковала Покровск, есть повреждения на территории предприятия.

Также ракету с ОТРК "Искандер-М" враг запустил по селу Ровно, повредил критическую инфраструктуру.

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