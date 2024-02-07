Бої навколо Авдіївки – армія росії посилює тиск на півночі міста
Київ • УНН
Аналітики DeepState повідомляють, що російські війська посилюють тиск на Авдіївку з півночі, продовжуючи штурмові операції і намагаючись прорватися через приватний сектор, щоб отримати контроль над більшою територією і ключовими об'єктами, такими як автобаза.
У DeepState повідомили, яку частину Авдіївки російські окупанти намагаються контролювати, передає УНН.
Ворог посилює тиск на Авдіївку з півночі
Як вказується, збройні сили російської федерації продовжують вести штурмові дії в приватному секторі на півночі Авдіївки.
Минулої доби противник перейшов залізничний міст;
7 лютого повідомляється про спроби через приватний сектор пробитися в бік автобази.
Вчора противник перейшов залізничний міст, а сьогодні вже намагається через приватний сектор пробитися в бік автобази та знаку у в'їзді в Авдіївку. Крім того, щодня відбувається насичення забудови особовим складом.
На сьогодні відомо, що російським силам вдалося окупувати близько 18% території Авдіївки, але ворог продовжує тиснути, пише DeepState.
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