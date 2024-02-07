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Бої навколо Авдіївки – армія росії посилює тиск на півночі міста

Бої навколо Авдіївки – армія росії посилює тиск на півночі міста

Київ • УНН

 • 23404 перегляди

Аналітики DeepState повідомляють, що російські війська посилюють тиск на Авдіївку з півночі, продовжуючи штурмові операції і намагаючись прорватися через приватний сектор, щоб отримати контроль над більшою територією і ключовими об'єктами, такими як автобаза.

У DeepState повідомили, яку частину Авдіївки російські окупанти намагаються контролювати, передає УНН.

Ворог посилює тиск на Авдіївку з півночі

– інформують аналітики DeepState у своєму Telegram.

Як вказується, збройні сили російської федерації  продовжують вести штурмові дії в приватному секторі на півночі Авдіївки.

Минулої доби противник перейшов залізничний міст;

7 лютого повідомляється про спроби через приватний сектор пробитися в бік автобази.

Вчора противник перейшов залізничний міст, а сьогодні вже намагається через приватний сектор пробитися в бік автобази та знаку у в'їзді в Авдіївку. Крім того, щодня відбувається насичення забудови особовим складом.

– ідеться у дописі.

На сьогодні відомо, що російським силам вдалося окупувати близько 18% території Авдіївки, але ворог продовжує тиснути, пише DeepState. 

Нагадаємо

Українські військові знешкоджують лише диверсійні групи росіян, які проникають в Авдіївку, продовжуючи утримувати лінію оборони, незважаючи на складні умови, - повідомив 6 лютого начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

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