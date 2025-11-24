Бои в Запорожской области: ГУР показало эксклюзивные кадры уничтожения оккупантов
Киев • УНН
Бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины "Kraken" уничтожили сотни российских оккупантов и десятки вражеских укрытий в Запорожской области, используя дроны. В течение октября украинские спецназовцы также сбивали вражеские дроны и жгли бронетехнику.
Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины показали эксклюзивные кадры уничтожения российских оккупантов в Запорожской области, в том числе - с помощью дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.
Подробности
Мастера подразделения активных действий ГУР МО Украины "Kraken" уничтожают российских оккупантов в Запорожской области
Как отметили в ГУР, в течение октября на фронте украинские спецназовцы разгромили десятки вражеских укрытий, ликвидировали сотни российских пехотинцев, сбивали разведывательные и ударные дроны, жгли вражескую бронетехнику.
Напомним
