Бои в Запорожской области: ГУР показало эксклюзивные кадры уничтожения оккупантов

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины показали эксклюзивные кадры уничтожения российских оккупантов в Запорожской области, в том числе - с помощью дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.

Подробности

Мастера подразделения активных действий ГУР МО Украины "Kraken" уничтожают российских оккупантов в Запорожской области - говорится в видео.

Как отметили в ГУР, в течение октября на фронте украинские спецназовцы разгромили десятки вражеских укрытий, ликвидировали сотни российских пехотинцев, сбивали разведывательные и ударные дроны, жгли вражескую бронетехнику.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что информация российских "СМИ" о якобы прибытии военных КНДР на Запорожское направление не имеет подтверждения.