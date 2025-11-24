Бої у Запорізькій області: ГУР показало ексклюзивні кадри знищення окупантів
Київ • УНН
Бійці підрозділу активних дій ГУР МО України "Kraken" знищили сотні російських окупантів та десятки ворожих укриттів у Запорізькій області, використовуючи дрони. Протягом жовтня українські спецпризначенці також збивали ворожі дрони та палили бронетехніку.
Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України показали ексклюзивні кадри знищення російських окупантів у Запорізькій області, в тому числі - за допомогою дронів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУР.
Деталі
Майстри підрозділу активних дій ГУР МО України "Kraken" знищують російських окупантів у Запорізькій області
Як зазначили в ГУР, упродовж жовтня на фронті українські спецпризначенці розтрощили десятки ворожих укриттів, ліквідували сотні російських піхотинців, збивали розвідувальні та ударні дрони, палили ворожу бронетехніку.
Нагадаємо
