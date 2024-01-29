Бой под Крутами стал символом героизма в борьбе с агрессором, спасибо каждому, кто защищает государство - Залужный

Армия УНР выполнила свою боевую задачу на поле под Крутами, остановив российских оккупантов, которые рвались в Киев. Через 106 лет, украинские воины снова дают бой российским захватчикам и доказывают - Украина свободная и независимая.

Об этом Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный написал на своей странице в соцсети по случаю годовщины боя под Крутами, передает УНН.

Чтим память украинцев, отдавших свою жизнь в бою под Крутами, который стал символом героизма и самопожертвования молодого поколения в борьбе с агрессором - подчеркнул генерал Валерий Залужный.

Главнокомандующий ВСУ провел параллели между 1918 и 2024 годами:, отметив, что "29 января 1918 года армия УНР выполнила свою боевую задачу на поле под Крутами - остановила российских оккупантов, которые рвались в Киев. Прошло 106 лет, и сейчас украинские воины снова дают бой российским захватчикам на всей линии фронта и ежеминутно доказывают - Украина была, есть и будет свободной и независимой".

Спасибо каждому, кто сейчас защищает государство, его независимость и будущее. - добавил Залужный.

Напомним,

В Вооруженных силах Украины заявили, что пехотинцы сейчас являются наиболее востребованными военными специалистами.

Украинские защитники уничтожили военную технику и блиндаж оккупантов: видео