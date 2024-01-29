Бой под Крутами стал символом героизма в борьбе с агрессором, спасибо каждому, кто защищает государство - Залужный

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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  173620 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  250803 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  236076 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  268580 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  256107 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  216829 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  214073 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  213082 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  173548 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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Новости по теме

Бой под Крутами стал символом героизма в борьбе с агрессором, спасибо каждому, кто защищает государство - Залужный

В 106-ю годовщину боя под Крутами, Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, почтил память тех, кто погиб в борьбе с российскими оккупантами в 1918 году. Он провел параллели с украинскими солдатами, которые сегодня снова борются с российскими захватчиками и отстаивают свободу и независимость Украины.

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Бой под Крутами стал символом героизма в борьбе с агрессором, спасибо каждому, кто защищает государство - Залужный

Дела Майдана: сообщили о подозрении двум экс-правоохранителям за организацию вывоза и уничтожения оружия "черной роты" Беркута

Двум бывшим правоохранителям сообщено о подозрении из-за организации вывоза и уничтожения оружия "черной роты" Беркута.

Криминал и ЧП •   •  4018 просмотра
Дела Майдана: сообщили о подозрении двум экс-правоохранителям за организацию вывоза и уничтожения оружия "черной роты" Беркута

В ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Табаивки на Харьковщине

Украинские военные отрицают заявления россии о якобы захвате села Табаевка в Харьковской области. Подполковник Владимир Фитьо заявил, что в этом районе продолжаются бои.

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В ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Табаивки на Харьковщине

Некоторые БпЛА оккупантов долетели до западных границ Украины - Игнат

В ночь на понедельник, 29 января, российские беспилотники подлетели в сторону западной границы Украины. Вооруженные силы Украины сбили все восемь беспилотников над Николаевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областями.

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Некоторые БпЛА оккупантов долетели до западных границ Украины - Игнат

На Таврическом направлении не уменьшается количество вражеских пехотных атак с незначительным объемом бронетехники - Тарнавский

За минувшие сутки на Таврическом направлении Украина обезвредила 207 российских беспилотников. россия продолжает пехотные атаки при поддержке незначительных объемов бронетехники. Общие потери россиян составили более 500 человек личного состава и десятков единиц техники.

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На Таврическом направлении не уменьшается количество вражеских пехотных атак с незначительным объемом бронетехники - Тарнавский

Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

Совет по поддержке предпринимательства, создание которого анонсировал Президент Владимир Зеленский, должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Даниила Гетманцева.

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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

Сийярто отправился на Закарпатье: хочет "улучшения сотрудничества" между Украиной и Венгрией

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Закарпатскую область Украины, где, как ожидается, встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и руководителем ОП Андреем Ермаком. Целью визита является улучшение сотрудничества между Венгрией и Украиной.

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Сийярто отправился на Закарпатье: хочет "улучшения сотрудничества" между Украиной и Венгрией

Японский лунный зонд SLIM заработал, вернув питание

Японский лунный зонд SLIM возобновил работу после посадки на Луну 19 января. Во время посадки зонд наклонился, заблокировав солнечные батареи, но сейчас солнечный свет попадает на них, что позволяет ему снова работать.

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Японский лунный зонд SLIM заработал, вернув питание

ЦИК россии зарегистрировала путина кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия россии зарегистрировала путина кандидатом в президенты.

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ЦИК россии зарегистрировала путина кандидатом в президенты

Жительница Одесской области рассказала, как масштабировала пекарский бизнес благодаря микрогранту "Власна справа"

Жительница Одесской области рассказала, как масштабировала пекарский бизнес.

Экономика •   •  20094 просмотра
Жительница Одесской области рассказала, как масштабировала пекарский бизнес благодаря микрогранту "Власна справа"