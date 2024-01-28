Украинские защитники уничтожили военную технику и блиндаж оккупантов: видео

Воины бригады "Стальной кордон" с помощью БпЛА поразили вражеский блиндаж, пехотинца вс рф, а также, используя дроны-камикадзе, уничтожили технику оккупантов. Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

Детали

На Харьковщине украинские защитники продолжают продолжают ежедневную работу по уничтожению позиций оккупантов. Госпогранслужба опубликовала видео, на котором подтверждается уничтожение блиндажа российских военных сил, пехотинца рф и поражения бронетехники оккупантов.

Также украинские пограничники из бригады Гвардии наступления "Стальной кордон", с помощью дронов-камикадзе уничтожили внедорожники, которые использовали российские захватчики.

Напомним,

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 382 110 человек личного состава и 6280 танков.

Также УНН сообщал, что в рамках усиления обороны северных рубежей Украины, на границе устанавливают камеры видеонаблюдения.