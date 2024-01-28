Українські захисники знищили військову техніку та бліндаж окупантів: відео
Київ • УНН
Українські військові знищили бліндаж, піхотинця та бронетехніку російських військових за допомогою безпілотників.
Воїни бригади "Сталевий кордон" за допомогою БпЛА уразили ворожий бліндаж, піхотинця зс рф, а також, використовуючи дрони-камікадзе, знищили техніку окупантів. Про це передає УНН із посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.
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На Харківщині українські оборонці продовжують щоденну роботу по знищенню позицій окупантів. Держприкордонслужба опублікувала відео, на якому підтверджується знищення бліндажа російських військових сил, піхотинця рф та ураження бронетехніки окупантів.
Також українські прикордонники з бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон", за допомогою дронів-камікадзе знищили позашляховики, які використовували російські загарбники.
Нагадаємо
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 382 110 осіб особового складу і 6280 танків.
Також УНН повідомляв, що в рамках посилення оборони північних рубежів України, на кордоні встановлюють камери відеонагляду.