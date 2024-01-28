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Українські захисники знищили військову техніку та бліндаж окупантів: відео

Українські захисники знищили військову техніку та бліндаж окупантів: відео

Київ • УНН

 • 34796 перегляди

Українські військові знищили бліндаж, піхотинця та бронетехніку російських військових за допомогою безпілотників.

Воїни бригади "Сталевий кордон" за допомогою БпЛА уразили ворожий бліндаж, піхотинця зс рф, а також, використовуючи дрони-камікадзе, знищили техніку окупантів. Про це передає УНН із посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.

Деталі

На Харківщині українські оборонці продовжують щоденну роботу по знищенню позицій окупантів. Держприкордонслужба опублікувала відео, на якому підтверджується знищення бліндажа російських військових сил, піхотинця рф та ураження бронетехніки окупантів.

Також українські прикордонники з бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон", за допомогою дронів-камікадзе знищили позашляховики, які використовували російські загарбники.

Нагадаємо

З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 382 110 осіб особового складу і 6280 танків.

Також УНН повідомляв, що в рамках посилення оборони північних рубежів України, на кордоні встановлюють камери відеонагляду.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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