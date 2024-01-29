Бій під Крутами став символом героїзму в боротьбі з агресором, дякуємо кожному, хто боронить державу – Залужний

Армія УНР виконала своє бойове завдання на полі під Крутами, зупинивши російських окупантів, які рвалися до Києва. Через 106 років, українські воїни знову дають бій російським загарбникам і доводять - Україна вільна і незалежна.

Про це Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний написав на своїй сторінці у соцмережі з нагоди роковин бою під Крутами, передає УНН.

Шануємо пам’ять українців, які віддали своє життя у бою під Крутами, який став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі з агресором – наголосив генерал Валерій Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ провів паралелі між 1918 та 2024 роками:, зазначивши, що "29 січня 1918 року армія УНР виконала своє бойове завдання на полі під Крутами - зупинила російських окупантів, які рвалися до Києва. Минуло 106 років, і нині українські воїни знову дають бій російським загарбникам на всій лінії фронту та щохвилини доводять - Україна була, є і буде вільною і незалежною".

Дякуємо кожному, хто зараз боронить державу, її незалежність і майбутнє. – додав Залужний.

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