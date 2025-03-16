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Боевой опыт в планировании операций, развитие корпусной системы: Зеленский озвучил задачи нового начальника Генштаба ВСУ

Киев • УНН

 • 15960 просмотра

Зеленский назначил Андрея Гнатова новым начальником Генштаба ВСУ. Главная задача - активное применение боевого опыта и развитие корпусной системы.

Боевой опыт в планировании операций, развитие корпусной системы: Зеленский озвучил задачи нового начальника Генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал задачей нового начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова применение боевого опыта украинских войск в планировании операций, а также более активное развитие корпусной системы. Об этом говорится в вечернем обращении Главы государства, передает УНН.

Детали

В воскресенье, 16 марта, Президент Украины сообщил о кадровых изменениях в Вооруженных силах Украины.

"Вместе с главкомом Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым определили, что новым начальником Генерального штаба будет Андрей Гнатов – боевой парень", - сказал Глава государства.

Его задача – именно больше боевого опыта, опыта наших бригад в планировании операций – оборонительных и наступательных, а также более активное развитие корпусной системы

- отметил Владимир Зеленский.

Все, чему наши бригады научила война, должно внедряться на 100% уже на уровне планирования", - добавил Президент Украины.

Напомним

Владимир Зеленский уволил Анатолия Баргилевича и назначил Андрея Гнатова начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Ранее Гнатов был уволен с должности командующего Объединенных сил ВСУ.

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