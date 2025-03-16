Бойовий досвід у плануванні операцій, розбудова корпусної системи: Зеленський озвучив завдання нового начальника Генштабу ЗСУ
Київ • УНН
Зеленський призначив Андрія Гнатова новим начальником Генштабу ЗСУ. Головне завдання - активне застосування бойового досвіду та розбудова корпусної системи.
Президент України Володимир Зеленський назвав завданням нового начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова застосування бойового досвіду українських військ у плануванні операцій, а також більш активну розбудову корпусної системи. Про це йдеться у вечірньому зверненні Глави держави, передає УНН.
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У неділю, 16 березня, Президент України повідомив про кадрові зміни в Збройних силах України.
"Разом з головкомом Олександром Сирським та міністром оборони Рустемом Умєровим визначили, що новим начальником Генерального штабу буде Андрій Гнатов – бойовий хлопець", - сказав Глава держави.
Його завдання – саме більше бойового досвіду, досвіду наших бригад у плануванні операцій – оборонних та наступальних, а також більш активна розбудова корпусної системи
Все, чого наші бригади навчила війна, має впроваджуватись на 100% вже на рівні планування", - додав Президент України.
Нагадаємо
Володимир Зеленський звільнив Анатолія Баргилевича та призначив Андрія Гнатова начальником Генерального штабу Збройних Сил України. Раніше Гнатова було звільнено з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ.
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