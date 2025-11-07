Боевик из "Сомали" хотел сбежать в ЕС по украинскому паспорту: СБУ его задержала на Волыни

ukenru
Эксклюзив
09:48 • 3918 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:46 • 7116 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
07:19 • 16083 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
05:43 • 18864 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 24365 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 26648 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 31516 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 63608 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 57838 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 37783 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп подтвердил, что Казахстан присоединится к «Авраамовым соглашениям»7 ноября, 01:37 • 11806 просмотра
Орбан сделал новое заявление о возможной встрече Трампа с путиным: подробности7 ноября, 03:02 • 16240 просмотра
В Британии археологи раскопали сотни древних сооружений возрастом более 2000 лет, которым нет объясненияPhoto7 ноября, 03:28 • 15541 просмотра
Выход GTA VI снова отложен06:53 • 7726 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto08:03 • 10550 просмотра
публикации
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:48 • 3952 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
09:46 • 7176 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Эксклюзив
07:19 • 16099 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 63614 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 37180 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Виктор Орбан
Меган Маркл
Андрей Одарченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Одесская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 202509:56 • 1304 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto08:03 • 10637 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год07:49 • 4988 просмотра
Выход GTA VI снова отложен06:53 • 7884 просмотра
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 34107 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Отопление
Золото

Боевик из "Сомали" хотел сбежать в ЕС по украинскому паспорту: СБУ его задержала на Волыни

Киев • УНН

 • 186 просмотра

СБУ задержала боевика "ДНР", который пытался сбежать в Евросоюз, оформив украинский паспорт. Он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, а теперь ему грозит до 15 лет заключения.

Боевик из "Сомали" хотел сбежать в ЕС по украинскому паспорту: СБУ его задержала на Волыни

Боевик группировки "Сомали" так называемой "ДНР" хотел сбежать в ЕС по украинскому паспорту, но его задержали в западном приграничье Украины, куда он выехал под видом переселенца, сообщили в Службе безопасности Украины в пятницу, пишет УНН.

Детали

Злоумышленник, как сообщается, задержан в одном из отелей Ковеля в Волынской области, откуда он планировал выехать в ЕС.

Как установило расследование, фигурантом оказался житель Донецка, который в 2015 году присоединился к подконтрольной РФ вооруженной группировке "Сомали" так называемой "ДНР"

- отметили в СБУ.

По данным спецслужбы, в рядах боевиков он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, где получил ранения и был "списан" из вражеского подразделения.

В конце октября 2025 года фигурант под видом переселенца выехал в западное приграничье нашего государства, чтобы оформить украинский паспорт для выезда в ЕС

- сообщили в спецслужбе.

Сотрудники СБУ, как сообщается, установили его местонахождение и задержали на этапе подготовки к побегу.

"Также проверяется информация о возможной причастности задержанного к агентуре российских спецслужб, которые могли планировать его "командировку" для проведения подрывной деятельности на территории Евросоюза", - отметили в СБУ.

Во время обысков в гостиничном номере фигуранта, по сообщению, обнаружили паспорта РФ и "ДНР", а также "военный билет" и шевроны вооруженных формирований страны-агрессора.

Сейчас фигуранту сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований). Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Шпионила за бойцами Сил обороны, убирая их помещения: в Донецкой области СБУ задержала агента спецслужб рф28.10.25, 13:19 • 3186 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Обыск
Военное положение
Война в Украине
Служба безопасности Украины
Европейский Союз
Украина
Донецк