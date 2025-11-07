Боевик из "Сомали" хотел сбежать в ЕС по украинскому паспорту: СБУ его задержала на Волыни
Киев • УНН
СБУ задержала боевика "ДНР", который пытался сбежать в Евросоюз, оформив украинский паспорт. Он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, а теперь ему грозит до 15 лет заключения.
Боевик группировки "Сомали" так называемой "ДНР" хотел сбежать в ЕС по украинскому паспорту, но его задержали в западном приграничье Украины, куда он выехал под видом переселенца, сообщили в Службе безопасности Украины в пятницу, пишет УНН.
Детали
Злоумышленник, как сообщается, задержан в одном из отелей Ковеля в Волынской области, откуда он планировал выехать в ЕС.
Как установило расследование, фигурантом оказался житель Донецка, который в 2015 году присоединился к подконтрольной РФ вооруженной группировке "Сомали" так называемой "ДНР"
По данным спецслужбы, в рядах боевиков он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, где получил ранения и был "списан" из вражеского подразделения.
В конце октября 2025 года фигурант под видом переселенца выехал в западное приграничье нашего государства, чтобы оформить украинский паспорт для выезда в ЕС
Сотрудники СБУ, как сообщается, установили его местонахождение и задержали на этапе подготовки к побегу.
"Также проверяется информация о возможной причастности задержанного к агентуре российских спецслужб, которые могли планировать его "командировку" для проведения подрывной деятельности на территории Евросоюза", - отметили в СБУ.
Во время обысков в гостиничном номере фигуранта, по сообщению, обнаружили паспорта РФ и "ДНР", а также "военный билет" и шевроны вооруженных формирований страны-агрессора.
Сейчас фигуранту сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований). Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит 15 лет заключения с конфискацией имущества.
