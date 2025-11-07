Бойовик з "Сомалі" хотів втекти до ЄС за українським паспортом: СБУ його затримала на Волині
Київ • УНН
СБУ затримала бойовика "днр", який намагався втекти до Євросоюзу, оформивши український паспорт. Він брав участь у боях за Донецький аеропорт, а тепер йому загрожує до 15 років ув'язнення.
Бойовик угруповання "Сомалі" так званої "днр" хотів втекти до ЄС за українським паспортом, але його затримали у західному прикордонні України, куди він виїхав під виглядом переселенця, повідомили у Службі безпеки України у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
Зловмисника, як повідомляється, затримано в одному з готелів Ковеля у Волинській області, звідки він планував виїхати до ЄС.
Як встановило розслідування, фігурантом виявився житель Донецька, який у 2015 році приєднався до підконтрольного рф збройного угруповання "Сомалі" так званої "днр"
За даними спецслужби, у лавах бойовиків він брав участь у боях за Донецький аеропорт, де отримав поранення і був "списаний" з ворожого підрозділу.
Наприкінці жовтня 2025 року фігурант під виглядом переселенця виїхав до західного прикордоння нашої держави, щоб оформити український паспорт для виїзду до ЄС
Співробітники СБУ, як повідомляється, встановили його місцезнаходження і затримали на етапі підготовки до втечі.
"Також перевіряється інформація про можливу причетність затриманого до агентури російських спецслужб, які могли планувати його "відрядження" для проведення підривної діяльності на території Євросоюзу", - зазначили у СБУ.
Під час обшуків у готельному номері фігуранта, за повідомленням, виявили паспорти рф та "днр", а також "військовий квиток" та шеврони збройних формувань країни-агресора.
Наразі фігуранту повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.
