Бойовик з "Сомалі" хотів втекти до ЄС за українським паспортом: СБУ його затримала на Волині

09:48 • 6722 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
09:46 • 10990 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
07:19 • 17861 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
05:43 • 19919 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 25278 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 26994 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 31782 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
6 листопада, 14:11 • 64311 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 57936 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 37804 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп підтвердив, що Казахстан приєднається до “Авраамових угод”7 листопада, 01:37 • 12589 перегляди
Орбан зробив нову заяву про можливу зустріч Трампа з путіним: подробиці7 листопада, 03:02 • 17091 перегляди
У Британії археологи розкопали сотні давніх споруд віком понад 2000 років, яким немає поясненняPhoto7 листопада, 03:28 • 16395 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено06:53 • 10088 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 11881 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
09:48 • 6730 перегляди
Чорна п'ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
09:46 • 11000 перегляди
Нова система в'їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
07:19 • 17867 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 14:11 • 64314 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 37842 перегляди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Віктор Орбан
Меган Маркл
Андрій Одарченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Одеська область
Дніпропетровська область
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 2432 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 11981 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік07:49 • 5910 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено06:53 • 10167 перегляди
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 34544 перегляди
Техніка
Фільм
Опалення
Золото
The Guardian

Бойовик з "Сомалі" хотів втекти до ЄС за українським паспортом: СБУ його затримала на Волині

Київ • УНН

 • 896 перегляди

СБУ затримала бойовика "днр", який намагався втекти до Євросоюзу, оформивши український паспорт. Він брав участь у боях за Донецький аеропорт, а тепер йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Бойовик з "Сомалі" хотів втекти до ЄС за українським паспортом: СБУ його затримала на Волині

Бойовик угруповання "Сомалі" так званої "днр" хотів втекти до ЄС за українським паспортом, але його затримали у західному прикордонні України, куди він виїхав під виглядом переселенця, повідомили у Службі безпеки України у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

Зловмисника, як повідомляється, затримано в одному з готелів Ковеля у Волинській області, звідки він планував виїхати до ЄС.

Як встановило розслідування, фігурантом виявився житель Донецька, який у 2015 році приєднався до підконтрольного рф збройного угруповання "Сомалі" так званої "днр"

- зазначили у СБУ.

За даними спецслужби, у лавах бойовиків він брав участь у боях за Донецький аеропорт, де отримав поранення і був "списаний" з ворожого підрозділу.

Наприкінці жовтня 2025 року фігурант під виглядом переселенця виїхав до західного прикордоння нашої держави, щоб оформити український паспорт для виїзду до ЄС

- повідомили у спецслужбі.

Співробітники СБУ, як повідомляється, встановили його місцезнаходження і затримали на етапі підготовки до втечі.

"Також перевіряється інформація про можливу причетність затриманого до агентури російських спецслужб, які могли планувати його "відрядження" для проведення підривної діяльності на території Євросоюзу", - зазначили у СБУ.

Під час обшуків у готельному номері фігуранта, за повідомленням, виявили паспорти рф та "днр", а також "військовий квиток" та шеврони збройних формувань країни-агресора.

Наразі фігуранту повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Шпигувала за бійцями Сил оборони, прибираючи їхні помешкання: на Донеччині СБУ затримала агентку спецслужб рф28.10.25, 13:19 • 3193 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКримінал та НП
Обшук
Воєнний стан
Війна в Україні
Служба безпеки України
Європейський Союз
Україна
Донецьк