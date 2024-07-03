Bloomberg: Марин Ле Пен может объединиться с Орбаном в Европарламенте

Депутаты от пророссийской политсилы Марин Ле Пен могут выйти из своей фракции в Европарламенте "Идентичность и демократия" и войти в альянс премьера Венгрии Виктора Орбана. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

По информации издания, члены "Идентичности и демократии" планируют встретиться с союзниками по ЕС на следующий день после завершения выборов во Франции в эти выходные 6-7 июля. Они хотят обсудить будущие фракции в Европарламенте.

Несколько членов фракции обсуждают возможность присоединения к новому альянсу, о котором на этой неделе объявил премьер Венгрии Виктор Орбан. В частности и сама Ле Пен сказала, что ее партия рассмотрит возможные варианты союзов после выборов.

Во Франции прошли протесты из-за победы в первом туре выборов партии Ле Пен

В издании отмечают, что сейчас фракция "Идентичность и демократия" оказалась на грани распада - она прекратит существование, если оттуда выйдет хотя бы один участник.

Дополнение

Аналитики также допускают, что к фракции Орбана также могут присоединиться праворадикалы из Австрии, Чехии и Италии.

Как отмети Bloomberg, чтобы получить официальное признание, фракция должна состоять как минимум из семи стран.

Напомним

Французский политик Жордан Барделла, президент партии Марин Ле Пен "Национальное объединение", заявил, что он выступает за предоставление Украине боеприпасов, необходимых ей для самообороны. Впрочем, чиновник не поддерживает передачу Киеву техники и вооружения, чтобы предотвратить эскалацию.