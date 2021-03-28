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Блокировка Суэцкого канала угрожает Европе дефицитом кофе

Блокировка Суэцкого канала угрожает Европе дефицитом кофе

Киев  •  УНН

 • 16273 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Блокировка Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given может спровоцировать дефицит кофейных зерен на Европейском континенте. Этот товар импортируют из Восточной Африки и Азии через Суэцкий канал. Производители уже испытывают трудности с получением достаточного количества кофе из Вьетнама, который является крупнейшим производителем робусты в Азии. Об этом пишет Helsingin Sanomat, сообщает УНН.

Детали

Блокировка Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given уже спровоцировала дефицит кофейных зерен в Финляндии.

“У S Group есть несколько контейнеров на корабле Ever Given. Последствия блокировки Суэцкого канала пока не ощущаются в магазинах и проблем не ожидается, если вопрос будет решен в пасхальную неделю. Однако для многих поставок уже ожидаются задержки на неделю и больше”, — рассказал директор одной из крупнейших торговых сетей Финляндии.

Известно, что на Ever Given застряли около 250 контейнеров со свининой финского производителя Atria, которые направляется в различные страны Азии.

Кроме того, возможный дефицит может коснуться и кофейных зерен, которые обычно импортируются через Суэцкий канал. По данным журналистов, время задержки может составлять до трех недель, что приведет к истощению запасов кофе во многих европейских производителей.

Добавим

Работы по освобождению гигантского судна работу Ever Given начались еще в субботу во второй половине дня и планируется сделать еще серию попыток сдвинуть контейнеровоз с места ночью и утром. В течение субботы инженерам удалось добиться определенных успехов в том, что касается освобождения из песка носовой части судна. При этом специалисты не исключают, что еще нужно убрать часть песка вокруг судна, прежде чем буксирам удастся снять его с мели.

Движение по Суэцкому каналу ранее на этой неделе парализовало судно Ever Given севшее на мель. Попытки решить эту проблему пока успехом не увенчались. Однако, как сообщалось, в субботу гигантское судно все же впервые удалось немного сдвинуть с места с помощью буксиров. Согласно оптимистическим прогнозам, судно удастся разблокировать в воскресенье или в начале следующей недели. Однако некоторые эксперты предупреждают, что при неблагоприятном развитии событий этот процесс может занять не дни, а недели.

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