Блокування Суецького каналу загрожує Європі дефіцитом кави

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Блокування Суецького каналу контейнеровозом Ever Given вже спровокувало дефіцит кавових зерен в Фінляндії.

“У S Group є кілька контейнерів на кораблі Ever Given. Наслідки затору Суецького каналу поки не відчуваються в магазинах і проблем не очікується, якщо питання буде вирішене в пасхальний тиждень. Однак для багатьох поставок вже очікуються затримки на тиждень і більше”, — розповів директор однієї з найбільших торгових мереж Фінляндії.

Відомо, що на Ever Given застрягли близько 250 контейнерів зі свининою фінського виробника Atria.

Крім того, можливий дефіцит може торкнутися і кавових зерен, які зазвичай імпортуються через Суецький канал. За даними журналістів, час затримки може становити до трьох тижнів, що призведе до виснаження запасів кави у багатьох європейських виробників.

Додамо

Роботи зі звільнення гігантського судна роботу Ever Given почалися ще в суботу в другій половині дня і планується зробити ще серію спроб зрушити контейнеровоз з місця вночі і вранці. Протягом суботи інженерам вдалося домогтися певних успіхів у тому, що стосується вивільнення з піску носової частини судна. При цьому фахівці не виключають, що ще потрібно прибрати частину піску навколо судна, перш ніж буксирам вдасться зняти його з мілини.

Рух по Суецькому каналу раніше на цьому тижні паралізувало судно Ever Given, що сіло на мілину. Спроби вирішити цю проблему поки успіхом не увінчалися. Проте, як повідомлялося, в суботу гігантське судно все ж вперше вдалося трохи зрушити з місця за допомогою буксирів. Згідно оптимістичними прогнозами, судно вдасться розблокувати в неділю або на початку наступного тижня. Однак деякі експерти попереджають, що при несприятливому розвитку подій цей процес може зайняти не дні, а тижні.