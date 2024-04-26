Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
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Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
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Блинкен встречается с министром иностранных дел Китая
Держсекретар США Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван І в Пекіні, щоб обговорити такі спірні питання, як військова напруженість, ризики ШІ та потік фентанілу на тлі стабілізації відносин між США і Китаєм.
В США Интернет стал "нейтральным"
Федеральная комиссия по связи США приняла требования по сетевому нейтралитету, восстановив старое правило, которое запрещает интернет-провайдерам отдавать предпочтение определенным веб-сайтам или программам над другими.
Оккупанты пускают под нож украинские шахты - Центр сопротивления
Оккупанты начали аудит остальных 33 шахт на Донбассе, почти 100 из 114 шахт признаны убыточными из-за нехватки работников и миллионных долгов за электроэнергию.
Toyota впервые в истории продала более 10 млн авто за год
В 2023 финансовом году Toyota достигла рекордных мировых продаж автомобилей - 10,31 миллиона единиц, впервые превысив отметку в 10 миллионов благодаря росту продаж за рубежом, в частности гибридных моделей в Северной Америке и Европе.
Столтенберг: страны НАТО не прислали Украине обещанную военную помощь
Страны НАТО не предоставили Украине обещанной военной помощи в течение последних месяцев, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Военные советники США не будут работать на фронте в Украине - Пентагон
Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что любые дополнительные военные советники США, направленные в Украину, не будут работать вблизи линии фронта и не будут участвовать в боевых действиях.
Индия предоставила разрешение на морское страхование для российских компаний
Индия предоставила разрешения на морское страхование четырем российским компаниям до 2025 и 2029 годов, помогая России уменьшить зависимость от западных страховщиков при экспорте нефти в Индию.
В МАГАТЭ сделали заявление по ситуации на ЗАЭС
Ситуация на Запорожской АЭС остается крайне непредсказуемой, несмотря на отсутствие недавних атак беспилотников, эксперты МАГАТЭ ежедневно слышат артиллерийские обстрелы, а последствия продолжающегося конфликта влияют на ядерную безопасность на других ядерных объектах Украины.
Ким Кардашьян посетила Белый дом
Ким Кардашян посетила Белый дом, чтобы обсудить тюремную реформу с вице-президентом Камалой Харрис после того, как президент Байден помиловал нескольких человек, осужденных за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками.
В Киеве восстановили 70% энергооборудования, поврежденного из-за вражеских обстрелов
В Киеве восстановлено 70% из 1 000 единиц энергетического оборудования, поврежденного в результате вражеских обстрелов, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.