Блинкен встречается с министром иностранных дел Китая

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна вранці. Там він проведе переговори зі своїм китайським колегою, міністром закордонних справ Ван І. Про це повідомляє Reuters, передає УНН .

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Немає нічого кращого, ніж дипломатія віч-на-віч сказавши Блінкен на прес-конференції.

Очікується, що вони обговорюватимуть ряд тем, на які США та Китай мають різні погляди. Серед них військові професійні оркестри, ризики, пов'язані зі штучним інтелектом та поток наркотичного препарату фентанілу з Китаю до США.

Перед переговорами Ван заявив, що відносини між двома країнами "стабілізувалися".

Блинкен во время визита в Китай призвал Пекин к сотрудничеству с США во время визита в Китай