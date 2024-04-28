Блинкен отправится с визитом на Ближний Восток

Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе отправится с визитом на Ближний Восток со своей седьмой дипломатической миссией в регионе с тех пор, как более шести месяцев назад началась война между Израилем и Хамас в секторе Газа, сообщает Associated Press со ссылкой на Госдепартамент, передает УНН.

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По сообщению AP, Блинкен отправляется в Саудовскую Аравию в понедельник, всего через два дня после возвращения в Вашингтон после поездки в Китай. Блинкен примет участие в конференции Всемирного экономического форума и встретится с министрами иностранных дел арабских стран в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Представитель министерства иностранных дел Израиля сообщил, что Блинкен посетит Израиль во вторник, и эта остановка не упоминается в объявлении Госдепартамента о маршруте Блинкена.

С середины октября Блинкен курсирует между Израилем и большинством его арабских и мусульманских соседей, пытаясь увеличить помощь гражданскому населению в Газе, предотвратить распространение конфликта по всему региону и заручиться поддержкой планов восстановления и управления послевоенной Газой - открыто поддерживая право Израиля на самооборону.

Наступление Израиля в секторе Газа усилило политическое давление в США: в университетах возникают пропалестинские протесты, которые вызывают сопротивление со стороны тех, кто утверждает, что демонстрации переросли в антисемитизм.

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