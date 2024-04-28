Блінкен вирушить з візитом на Близький Схід
Київ • УНН
Державний секретар США Ентоні Блінкен наступного тижня відвідає Саудівську Аравію та Ізраїль, що стане його сьомою дипломатичною місією на Близькому Сході з часу війни між Ізраїлем та ХАМАС у Газі понад півроку тому.
Держсекретар США Ентоні Блінкен наступного тижня вирушить з візитом на Близький Схід зі своєю сьомою дипломатичною місією в регіоні з того часу, як понад шість місяців тому почалася війна між Ізраїлем та Хамас у секторі Газа, повідомляє Associated Press з посиланням на Держдепартамент, передає УНН.
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За повідомленням AP, Блінкен вирушає до Саудівської Аравії у понеділок, лише через два дні після повернення до Вашингтона після поїздки до Китаю. Блінкен візьме участь у конференції Всесвітнього економічного форуму та зустрінеться з міністрами закордонних справ арабських країн в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії.
Представник міністерства закордонних справ Ізраїлю повідомив, що Блінкен відвідає Ізраїль у вівторок, і ця зупинка не згадується в оголошенні Держдепартаменту про маршрут Блінкена.
З середини жовтня Блінкен курсує між Ізраїлем та більшістю його арабських та мусульманських сусідів, намагаючись збільшити допомогу цивільному населенню в Газі, запобігти поширенню конфлікту по всьому регіону та заручитися підтримкою планів відновлення та управління післявоєнною Газою. — відкрито підтримуючи право Ізраїлю на самооборону.
Наступ Ізраїлю в секторі Газа посилив політичний тиск у США: в університетах виникають пропалестинські протести, які викликають опір з боку тих, хто стверджує, що демонстрації переросли в антисемітизм.
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