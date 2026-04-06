Бывшему начальнику оккупационной тюрьмы на Луганщине заочно сообщили о подозрении за пытки пленных
Киев • УНН
Экс-начальник колонии №4 на оккупированной Луганщине лично пытал украинских военных током и избиениями. СБУ инкриминирует фигуранту нарушение законов и обычаев войны.
Коллаборанту, возглавлявшему оккупационную "исправительную колонию №4" на временно захваченной территории Луганской области и причастному к пыткам украинских военнопленных, заочно сообщили о подозрении. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.
Детали
По данным следствия, фигурант руководил учреждением с октября 2022 года по январь 2024 года. В этот период он не только отдавал приказы подчиненным применять насилие к пленным, но и лично участвовал в пытках.
Следователи установили, что к военнопленным применяли избиения руками, ногами, резиновыми дубинками и другими предметами, а также использовали электрошокер.
В СБУ подчеркнули, что такие действия являются грубым нарушением Женевских конвенций об обращении с военнопленными.
Фигурант регулярно применял физическое насилие к пленным, чем совершил военные преступления
Ему инкриминируют ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Правоохранители принимают меры для привлечения его к ответственности.
