Бывшему начальнику оккупационной тюрьмы на Луганщине заочно сообщили о подозрении за пытки пленных

ukenru
Эксклюзив
14:11 • 1868 просмотра
Как визит Зеленского в Сирию открывает новые возможности для Украины
13:34 • 7406 просмотра
В Украину идут заморозки и штормовой ветер, есть угроза для плодовых деревьев
12:42 • 10537 просмотра
Стоимость домашней пасхи в 2026 году выросла на 12% - аналитики
09:58 • 15400 просмотра
Посылки, цифровые платформы, военный сбор. Комитет одобрил налоговые изменения из пакета МВФ, далее - голосование ВР
6 апреля, 08:23 • 23411 просмотра
Дизель в Украине резко подорожал за выходные: где 6 апреля дешевле всего заправиться
6 апреля, 06:00 • 26740 просмотра
Artemis II впервые за 50 лет вошла в сферу действия тяготения Луны
6 апреля, 04:08 • 30537 просмотра
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
5 апреля, 11:39 • 54065 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 94522 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 118399 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
8.5м/с
64%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Актуальные люди
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Блогеры
Кэтрин, принцесса Уэльская
Уильям, принц Уэльский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Черниговская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Отопление
Х-47М2 "Кинжал"

Бывшему начальнику оккупационной тюрьмы на Луганщине заочно сообщили о подозрении за пытки пленных

Киев • УНН

 • 1478 просмотра

Экс-начальник колонии №4 на оккупированной Луганщине лично пытал украинских военных током и избиениями. СБУ инкриминирует фигуранту нарушение законов и обычаев войны.

Коллаборанту, возглавлявшему оккупационную "исправительную колонию №4" на временно захваченной территории Луганской области и причастному к пыткам украинских военнопленных, заочно сообщили о подозрении. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Детали

По данным следствия, фигурант руководил учреждением с октября 2022 года по январь 2024 года. В этот период он не только отдавал приказы подчиненным применять насилие к пленным, но и лично участвовал в пытках.

Следователи установили, что к военнопленным применяли избиения руками, ногами, резиновыми дубинками и другими предметами, а также использовали электрошокер.

В СБУ подчеркнули, что такие действия являются грубым нарушением Женевских конвенций об обращении с военнопленными.

Ему инкриминируют ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Правоохранители принимают меры для привлечения его к ответственности.

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Война в Украине
Луганская область
Служба безопасности Украины
Украина