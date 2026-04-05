На войне против Украины погибли экс-чиновник СБУ, перешедший на сторону рф, и полковник МЧС

На войне против Украины в один день погибли бывший чиновник СБУ, перешедший на сторону россии, и полковник МЧС РФ. Об этом сообщил коллаборант Олег Царев, передает УНН.

Речь идет о генерал-майоре Владимире Ляпкине, который ранее возглавлял один из департаментов СБУ, а затем перешел на сторону РФ, и полковнике МЧС из Подмосковья Эдуарде Малове.

По информации СМИ, оба погибли 17 марта 2026 года, однако обстоятельства их смерти не раскрываются.

Как отмечается, после 2014 года Ляпкин выехал в Россию, а после начала полномасштабного вторжения занимал должность в созданных оккупантами структурах на временно оккупированных территориях. В 2025 году СБУ сообщила ему о подозрении в коллаборационной деятельности.

Данные о гибели обоих лиц сейчас распространяются со ссылкой на российские и пророссийские источники.

Верховный Суд подтвердил пожизненное для предателя, наведшего российский удар на кафе в Краматорске