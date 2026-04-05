На війні проти України загинули ексчиновник СБУ, який перейшов на бік рф, та полковник мнс

Київ • УНН

 • 4820 перегляди

Генерал-майор Володимир Ляпкін та полковник Едуард Малов загинули 17 березня 2026 року. Ексчиновник СБУ Ляпкін мав підозру від України за колабораціонізм.

На війні проти України в один день загинули колишній посадовець СБУ, який перейшов на бік росії, та полковник мчс рф. Про це повідомив колаборант Олег Царьов, передає УНН.

Деталі

Йдеться про генерал-майора Володимира Ляпкіна, який раніше очолював один із департаментів СБУ, а згодом перейшов на бік рф, та полковника мчс із підмосков’я Едуарда Малова.

За інформацією ЗМІ, обидва загинули 17 березня 2026 року, однак обставини їхньої смерті не розкриваються.

Як зазначається, після 2014 року Ляпкін виїхав до росії, а після початку повномасштабного вторгнення обіймав посаду у створених окупантами структурах на тимчасово окупованих територіях. У 2025 році СБУ повідомила йому про підозру у колабораційній діяльності.

Дані про загибель обох осіб наразі поширюються з посиланням на російські та проросійські джерела.

СуспільствоВійна в Україні