Ексочільнику окупаційної тюрми на Луганщині заочно повідомили про підозру за катування полонених
Київ • УНН
Ексначальник колонії №4 на окупованій Луганщині особисто катував українських військових струмом та побиттям. СБУ інкримінує фігуранту порушення законів та звичаїв війни.
Колаборанту, який очолював окупаційну "виправну колонію №4" на тимчасово захопленій території Луганщини та причетний до катувань українських військовополонених, заочно повідомили про підозру. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, фігурант керував установою з жовтня 2022 року по січень 2024 року. У цей період він не лише віддавав накази підлеглим застосовувати насильство до полонених, а й особисто брав участь у катуваннях.
Слідчі встановили, що до військовополонених застосовували побиття руками, ногами, гумовими кийками та іншими предметами, а також використовували електрошокер.
У СБУ наголосили, що такі дії є грубим порушенням Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими.
Фігурант регулярно застосовував фізичне насильство до полонених, чим вчинив воєнні злочини
Йому інкримінують ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Правоохоронці вживають заходів для притягнення його до відповідальності.
На війні проти України загинули ексчиновник СБУ, який перейшов на бік рф, та полковник мнс05.04.26, 17:26 • 5522 перегляди