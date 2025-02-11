Бывшая украинская чемпионка по сумо получила 12 лет за помощь врагу

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Киев  •  УНН

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Экс-чемпионку по сумо, заочно осудили за сбор средств для армии рф в оккупированном Крыму. Спортсменка организовала волонтерское движение для помощи оккупантам и распространяла пророссийскую пропаганду.

Бывшую украинскую спортсменку из оккупированного Крыма осудили за сбор средств для военнослужащих россии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Детали

Бывшую украинскую спортсменку из оккупированного Россией Крыма заочно приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Осужденная - бывшая украинская спортсменка и многократная чемпионка Европы и мира по сумо, которая с 2016 года начала выступать в составе сборной рф.

- информирует Офис генерального прокурора.
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Как свидетельствуют детали дела и опубликованное фото, речь идет об украинской сумоистке Ольге Давидко. 

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В прокуратуре отметили также следующее:

В 2023 году осужденная основала и возглавила волонтерское движение в Крыму. Она проводила многочисленные сборы средств для закупки дизельных генераторов, раций, тепловизоров и других ресурсов для военнослужащих рф, которые вели боевые действия против Украины, в том числе, в городе Бахмут. При этом, информацию и отчеты о сборе средств "волонтер" распространяла в Telegram-канале и на личных страницах в социальных сетях.

Осужденная неоднократно выступала в пропагандистских медиа, транслируя пророссийские нарративы в информационное пространство Крыма. В частности, заявляла о необходимости помощи армии РФ в проведении так называемой "сво" и "защиты полуострова от ВСУ".

По публичному обвинению прокуратуры автономии бывшая украинская спортсменка из Крыма признана виновной в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).  

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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