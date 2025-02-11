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Колишня українська чемпіонка з сумо отримала 12 років за допомогу ворогу

Колишня українська чемпіонка з сумо отримала 12 років за допомогу ворогу

Київ • УНН

 • 48231 перегляди

Екс-чемпіонку з сумо, заочно засудили за збір коштів для армії рф в окупованому Криму. Спортсменка організувала волонтерський рух для допомоги окупантам та поширювала проросійську пропаганду.

Колишню українську спортсменку з окупованого Криму засудили за збір коштів для військовослужбовців росії.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Деталі

Колишню українську спортсменку з окупованого росією Криму заочно засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Засуджена – колишня українська спортсменка та багаторазова чемпіонка Європи та світу із сумо, яка з 2016 року почала виступати у складі збірної рф.

- інформує Офіс генерального прокурора.
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Як свідчать деталі справи та опубліковане фото, йде мова про українську сумоїстку Ольгу Давидко. 

Таїсію Повалій заочно судитимуть в Україні за колабораціонізм06.02.25, 17:27 • 30918 переглядiв

У прокуратурі зазначили також наступне:

У 2023 році засуджена заснувала та очолила волонтерський рух у Криму. Вона проводила численні збори коштів для закупівлі дизельних генераторів, рацій, тепловізорів та інших ресурсів для військовослужбовців рф, які вели бойові дії проти України, у тому числі, у місті Бахмут. При цьому, інформацію та звіти про збори коштів "волонтерка" поширювала у Telegram-каналі та на особистих сторінках у соціальних мережах.

Засуджена неодноразово виступала у пропагандистських медіа, транслюючи проросійські наративи в інформаційний простір Криму. Зокрема, заявляла про необхідність допомоги армії рф у проведенні так званої "сво" та "захисту півострова від ЗСУ".

За публічного обвинувачення прокуратури автономії колишню українську спортсменку з Криму визнано винною у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).  

В Україні планують обмежити пенсії колаборантам: Рада зробила перший крок08.01.25, 15:59 • 25044 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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