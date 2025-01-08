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В Україні планують обмежити пенсії колаборантам: Рада зробила перший крок

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Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про обмеження пенсій засудженим за держзраду. Під час відбування покарання вони отримуватимуть лише 2361 гривень.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт, за яким особам, які засуджені за вчинення злочинів проти національної безпеки, буде надаватися обмежена пенсія у 2361 гривень, але лише під час відбування покарання. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №10355.

Деталі

"Верховна Рада поки в першому читання проголосувала законопроєкт, який регулює виплату пенсій для зрадників. За - 233. Пропонується, що такі пенсії не перевищуватимуть прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, і будуть виплачуватись тільки під час відбування покарання", - повідомив Гончаренко.

Відповідно до законопроєкту, особи, які засуджені за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, а також за публічні заклики до вчинення терористичного акту, протягом строку відбування покарання отримуватимуть пенсію у розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Така ж сама пенсія буде і у осіб, які засуджені за держзраду, посягання на територіальну цілісність України, диверсію, шпигунство, створення воєнізованих формувань, злочини агресії, воєнні злочини, екоцид, геноцид.

Після відбування покарання пенсія призначається та виплачується відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Також передбачається, що суми пенсії, не отримані пенсіонером, які були засуджені за вищевказані злочини, переглядаються виходячи з місячного розміру пенсії, за місяць нарахування пенсії. Переглянута сума пенсії виплачується за минулі періоди.

Доповнення

У 2025 році прожитковий мінімум та прив’язані до нього соціальні виплати залишаться на рівні 2024 року та в розрахунку на місяць становитиме 2920 гривень. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність складає 2361 гривень.

Павло Башинський

Павло Башинський

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