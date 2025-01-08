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В Украине планируют ограничить пенсии коллаборационистам: Рада сделала первый шаг

В Украине планируют ограничить пенсии коллаборационистам: Рада сделала первый шаг

Киев  •  УНН

 • 9275 просмотра

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Рада поддержала в первом чтении законопроект об ограничении пенсий осужденным за госизмену. Во время отбывания наказания они будут получать только 2361 гривен.

Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект, по которому лицам, осужденным за совершение преступлений против национальной безопасности, будет предоставляться ограниченная пенсия в 2361 гривен, но только во время отбывания наказания. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №10355.

Детали

«Верховная Рада пока в первом чтении проголосовала законопроект, который регулирует выплату пенсий для предателей. За - 233. Предлагается, что такие пенсии не будут превышать прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, и будут выплачиваться только во время отбывания наказания», - сообщил Гончаренко.

Согласно законопроекту, лица, осужденные за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, а также за публичные призывы к совершению террористического акта, в течение срока отбывания наказания будут получать пенсию в размере, не превышающем размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Такая же пенсия будет и у лиц, которые осуждены за госизмену, посягательство на территориальную целостность Украины, диверсию, шпионаж, создание военизированных формирований, преступления агрессии, военные преступления, экоцид, геноцид.

После отбывания наказания пенсия назначается и выплачивается в соответствии с законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Также предполагается, что суммы пенсии, не полученные пенсионером, которые были осуждены за вышеуказанные преступления, пересматриваются исходя из месячного размера пенсии, за месяц начисления пенсии. Пересмотренная сумма пенсии выплачивается за прошлые периоды.

Дополнение

В 2025 году прожиточный минимум и привязанные к нему социальные выплаты останутся на уровне 2024 года и в расчете на месяц составит 2920 гривен. Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность составляет 2361 гривен.

Павел Башинский

Павел Башинский

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