04:26 • 5800 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
03:07 • 11697 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 14337 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 22113 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 24803 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 20211 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 21900 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 22144 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 20174 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 23222 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
Битва полов: Кирьос обыграл первую ракетку мира Соболенко в двух сетах

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Ник Кирьос победил Арину Соболенко со счетом 6-3, 6-3 в показательном матче "Битва полов" в Дубае. Матч состоялся по измененным правилам, где Кирьос адаптировался к меньшему корту и одержал победу.

Битва полов: Кирьос обыграл первую ракетку мира Соболенко в двух сетах

Ник Кирьос в воскресенье победил Арину Соболенко со счетом 6-3, 6-3 в показательном матче "Битва полов", который подавался как современное переосмысление знаменитой победы Билли Джин Кинг над бывшим победителем турниров Большого шлема Бобби Риггсом более 50 лет назад, но который вызвал споры относительно своей актуальности и значения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Играя перед аншлагом на арене Coca-Cola Arena в Дубае, Кирьос сумел адаптироваться к несколько меньшему "выравнивающему" корту на стороне первой ракетки мира Соболенко и одержал победу после напряженного и захватывающего поединка, проходившего по измененным правилам.

По правилам с одной подачей на розыгрыш оба игрока ошибались на подаче в решающие моменты, прежде чем Кирьос сделал брейк и повел 4-3, а затем выиграл первый сет.

Эпатажный австралиец был мокрый от пота и, казалось, задыхался во втором сете, проигрывая 1-3, тогда как его соперница во время стратегического тайм-аута танцевала под музыку. Впрочем, он сумел отыграться и сравнять счет 3-3 после того, как белоруска Соболенко пробила в аут.

Кирьос, который сокращал очки с помощью дерзких дроп-шотов и эффективно использовал вариации на своей подаче, оторвался, чтобы закрепить победу на своей подаче, а затем тепло обнялся с Соболенко у сетки.

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок заявились на первый за долгое время совместный турнир28.12.25, 00:44 • 4327 просмотров

Ольга Розгон

СпортНовости Мира
Reuters
Дубай