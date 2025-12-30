Битва полов: Кирьос обыграл первую ракетку мира Соболенко в двух сетах

Ник Кирьос в воскресенье победил Арину Соболенко со счетом 6-3, 6-3 в показательном матче "Битва полов", который подавался как современное переосмысление знаменитой победы Билли Джин Кинг над бывшим победителем турниров Большого шлема Бобби Риггсом более 50 лет назад, но который вызвал споры относительно своей актуальности и значения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Играя перед аншлагом на арене Coca-Cola Arena в Дубае, Кирьос сумел адаптироваться к несколько меньшему "выравнивающему" корту на стороне первой ракетки мира Соболенко и одержал победу после напряженного и захватывающего поединка, проходившего по измененным правилам.

По правилам с одной подачей на розыгрыш оба игрока ошибались на подаче в решающие моменты, прежде чем Кирьос сделал брейк и повел 4-3, а затем выиграл первый сет.

Эпатажный австралиец был мокрый от пота и, казалось, задыхался во втором сете, проигрывая 1-3, тогда как его соперница во время стратегического тайм-аута танцевала под музыку. Впрочем, он сумел отыграться и сравнять счет 3-3 после того, как белоруска Соболенко пробила в аут.

Кирьос, который сокращал очки с помощью дерзких дроп-шотов и эффективно использовал вариации на своей подаче, оторвался, чтобы закрепить победу на своей подаче, а затем тепло обнялся с Соболенко у сетки.

