Битва статей: Кірьос переграв першу ракетку світу Соболенко у двох сетах

Київ

Нік Кірьос переміг Арину Сабаленко з рахунком 6-3, 6-3 у показовому матчі "Битва статей" в Дубаї. Матч відбувся за зміненими правилами, де Кіріос адаптувався до меншого корту та здобув перемогу.

Битва статей: Кірьос переграв першу ракетку світу Соболенко у двох сетах

Нік Кірьос у неділю переміг Арину Сабаленку з рахунком 6-3, 6-3 у показовому матчі "Битва статей", який подавався як сучасне переосмислення знаменитої перемоги Біллі Джин Кінг над колишнім переможцем турнірів Великого шолома Боббі Ріггсом понад 50 років тому, але який викликав суперечки щодо своєї актуальності та значення. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Граючи перед аншлагом на арені Coca-Cola Arena в Дубаї, Кірьос зумів адаптуватися до дещо меншого "вирівнювального" корту на боці першої ракетки світу Сабаленки й здобув перемогу після напруженого та захопливого поєдинку, що проходив за зміненими правилами.

За правила з одним подаванням на розіграш обидва гравці помилялися на подачі у вирішальні моменти, перш ніж Кірьос зробив брейк і повів 4-3, а згодом виграв перший сет.

Епатажний австралієць був мокрий від поту і, здавалося, задихався у другому сеті, програючи 1-3, тоді як його суперниця під час стратегічного тайм-ауту танцювала під музику. Втім, він зумів відігратися й зрівняти рахунок 3-3 після того, як білоруска Сабаленка пробила в аут.

Кірьос, який скорочував очки за допомогою зухвалих дроп-шотів та ефективно використовував варіації на своїй подачі, відірвався, щоб закріпити перемогу на своїй подачі, а потім тепло обійнявся з Сабаленкою біля сітки.

