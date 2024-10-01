Биткоин пересек ценовую отметку в 63 тыс долларов: продолжит ли рост криптовалюта

Биткоин восстановился после короткого падения ниже 63 тыс. долларов и закончил сентябрь с приростом на 7,3%, достигнув лучшего показателя за этот месяц в истории.

Несмотря на волатильность рынка, эксперты указывают на возможный дальнейший рост криптовалюты, хотя существуют и предупреждения о возможных трудностях.

Пишет УНН со ссылкой на Investing.

Биткоин восстановился после короткого падения ниже отметки 63 тыс. долларов в начале этой недели. Сейчас, находясь на уровне 63 950 долларов, ведущая криптовалюта завершила сентябрь с приростом на 7,3%, что стало ее лучшим показателем за этот месяц в истории.

Последние несколько дней стали горячей точкой для ряда событий, одновременно восстановивших оптимизм на мировых рынках, с биткоином на переднем плане. Ощущение FOMO (страх упустить возможность) вернулось на рынок, что свидетельствует о готовности к дальнейшему росту - отметил руководитель структурированных продуктов в Nexo Кристиан Харалампиев.

Однако этот оптимистичный прогноз смягчается предупреждениями, такими как пик социальных настроений, которые могут указывать на потенциальные трудности перед новыми волнами роста, - добавил он.

Более широкий рынок криптовалют также понес потери в понедельник, когда биткоин упал на 3,7%, а другие криптовалюты, такие как Ethereum и Solana, снизились на 2,8% и 1,9% соответственно.

Несколько альткоинов, включая Ripple, Cardano, Polkadot и Chainlink, потеряли более 5%. Между тем индексы акций США оставались в основном стабильными в течение дня, но снизились ближе к концу сессии.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что, хотя планируются дальнейшие снижения ставок, они могут быть менее агрессивными, чем раньше.

Несмотря на волатильность рынка, биткоин демонстрирует устойчивость. Исторически сентябрь был тяжелым месяцем для биткоина, но нынешние прибыли свидетельствуют о том, что октябрь может стать еще более успешным.

Напомним

Вчера ценовая отметка биткоина сегодня остановилась на 63 259 долларов, это стало лучшим результатом криптовалюты в сентябре за последние годы.