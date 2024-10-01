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Біткоїн перетнув цінову позначку у 63 тис доларів: чи продовжить ріст криптовалюта

Біткоїн перетнув цінову позначку у 63 тис доларів: чи продовжить ріст криптовалюта

Київ • УНН

 • 17751 перегляди

Біткоїн відновився після падіння, завершивши вересень з приростом 7,3%. Експерти вказують на можливе подальше зростання криптовалюти, незважаючи на волатильність ринку та попередження про потенційні труднощі.

Біткоїн відновився після короткого падіння нижче 63 тис. доларів і закінчив вересень із приростом на 7,3%, досягнувши найкращого показника за цей місяць в історії.

Незважаючи на волатильність ринку, експерти вказують на можливе подальше зростання криптовалюти, хоча існують і попередження про можливі труднощі.

Пише УНН з посиланням на Investing.

Біткоїн відновився після короткого падіння нижче позначки 63 тис. доларів на початку цього тижня. Зараз, перебуваючи на рівні 63 950 доларів, провідна криптовалюта завершила вересень із приростом на 7,3%, що стало її найкращим показником за цей місяць в історії.

Останні кілька днів стали гарячою точкою для низки подій, що одночасно відновили оптимізм на світових ринках, з біткоїном на передньому плані. Відчуття FOMO (страх втратити можливість) повернулося на ринок, що свідчить про готовність до подальшого зростання

- зазначив керівник структурованих продуктів у Nexo Крістіан Хараламп'єв.

Однак цей оптимістичний прогноз пом'якшується попередженнями, такими як пік соціальних настроїв, які можуть вказувати на потенційні труднощі перед новими хвилями зростання, - додав він.

Ширший ринок криптовалют також зазнав втрат у понеділок, коли біткоїн впав на 3,7%, а інші криптовалюти, як-от Ethereum і Solana, знизилися на 2,8% і 1,9% відповідно.

Кілька альткоїнів, включаючи Ripple, Cardano, Polkadot та Chainlink, втратили більше 5%.Тим часом індекси акцій США залишалися в основному стабільними протягом дня, але знизилися ближче до кінця сесії.

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив, що, хоча плануються подальші зниження ставок, вони можуть бути менш агресивними, ніж раніше.

Незважаючи на волатильність ринку, біткоїн демонструє стійкість. Історично вересень був важким місяцем для біткоїна, але цьогорічні прибутки свідчать про те, що жовтень може стати ще успішнішим.

Нагадаємо 

Вчора цінова позначка біткоїна сьогодні зупинилась на 63 259 доларів, це стало найкращим результатом криптовалюти у вересні за останні роки.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка
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