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Біткоїн біля позначки 63 тис доларів: що очікувати до кінця вересня

Біткоїн біля позначки 63 тис доларів: що очікувати до кінця вересня

Київ • УНН

 • 18234 перегляди

Біткоїн зупинився на позначці 63 259 доларів, показавши найкращий вересневий результат за останні роки. Незважаючи на корекцію, криптовалюта зросла на 7% з початку місяця, створюючи сприятливі умови для жовтня.

Цінова позначка біткоїна сьогодні зупинилась на 63 259 доларів, це стало найкращим результатом криптовалюти у вересні за останні роки.

Пише УНН з посиланням на Investing

У понеділок біткоїн впав до 63 259 доларів, втративши 2,64% за останню добу. Аналітики пов'язують це з технічними ознаками перекупленості ринку. Це падіння стало частиною ширшої корекції, яка почалася після досягнення криптовалютою лінії опору у низхідному трендовому каналі. Від цієї точки біткоїн впав більш ніж на 5%, і подальше зниження може опустити його до рівня підтримки в районі 63 000 доларів або нижче.

Незважаючи на нинішнє зниження, біткоїн демонструє найкращий вересень за останні роки, зрісши щонайменше на 7% від початку місяця. Історично вересень був проблемним для криптовалюти, оскільки за останні 11 років біткоїн зазнав втрат у восьми з них. Проте, поточні прибутки створюють сприятливі умови для жовтня, коли середній приріст становив 23%.

Біткоїн-орієнтовані фонди залучили понад 1 мільярд доларів, а продукти на основі Ethereum перервали п'ятитижневий спад, додавши 87 мільйонів доларів.Зниження біткоїна також збіглося зі схожими тенденціями на фондових ринках США, що відображає зниження ризикових настроїв напередодні публікації кількох важливих економічних звітів, включно з даними щодо зайнятості у США та виступом голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла.

Ф'ючерсні контракти, пов'язані зі ставкою федеральних фондів, наразі передбачають ймовірність незначного зниження процентних ставок на 25 базисних пунктів, що традиційно є позитивним фактором для біткоїна.

Також падіння біткоїна відбулося після повідомлень про ізраїльські авіаудари по центральному Бейруту, що стало першим таким нападом майже за рік на тлі триваючого конфлікту з ліванською Хезболлою. Подібна реакція біткоїна на регіональні заворушення спостерігалася п'ять місяців тому, коли криптовалюта втратила понад 10% після ізраїльського удару по Ірану.

Хоча біткоїн часто позиціонується як засіб хеджування від нестабільності, під час геополітичних криз він нерідко демонструє розпродажі, оскільки трейдери виходять з ризикованих активів на користь більш безпечних альтернатив.

Нагадаємо 

Минулого тижня ціна біткоїна піднялася до місячного максимуму на фоні очікувань зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США, що підбадьорило трейдерів.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка

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