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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Биткоин у отметки 63 тыс долларов: что ожидать до конца сентября

Биткоин у отметки 63 тыс долларов: что ожидать до конца сентября

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 15:53  •  168 просмотра

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Биткоин остановился на отметке 63 259 долларов, показав лучший сентябрьский результат за последние годы. Несмотря на коррекцию, криптовалюта выросла на 7% с начала месяца, создавая благоприятные условия для октября.

Ценовая отметка биткоина сегодня остановилась на 63 259 долларов, это стало лучшим результатом криптовалюты в сентябре за последние годы.

Пишет УНН со ссылкой на Investing

В понедельник биткоин упал до 63 259 долларов, потеряв 2,64% за последние сутки. Аналитики связывают это с техническими признаками перекупленности рынка. Это падение стало частью более широкой коррекции, которая началась после достижения криптовалютой линии сопротивления в нисходящем трендовом канале. От этой точки биткоин упал более чем на 5%, и дальнейшее снижение может опустить его к уровню поддержки в районе 63 000 долларов или ниже.

Несмотря на нынешнее снижение, биткоин демонстрирует лучший сентябрь за последние годы, выросший по меньшей мере на 7% с начала месяца. Исторически сентябрь был проблемным для криптовалюты, поскольку за последние 11 лет биткоин понес потери в восьми из них. Тем не менее, текущие прибыли создают благоприятные условия для октября, когда средний прирост составил 23%.

Биткоин-ориентированные фонды привлекли более 1 миллиарда долларов, а продукты на основе Ethereum прервали пятинедельный спад, добавив 87 миллионов долларов. Снижение биткоина также совпало с похожими тенденциями на фондовых рынках США, что отражает снижение рисковых настроений накануне публикации нескольких важных экономических отчетов, включая данные по занятости в США и выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Фьючерсные контракты, связанные со ставкой федеральных фондов, сейчас предусматривают вероятность незначительного снижения процентных ставок на 25 базисных пунктов, что традиционно является положительным фактором для биткоина.

Также падение биткоина произошло после сообщений об израильских авиаударах по центральному Бейруту, что стало первым таким нападением почти за год на фоне продолжающегося конфликта с ливанской Хезболлой. Подобная реакция биткоина на региональные беспорядки наблюдалась пять месяцев назад, когда криптовалюта потеряла более 10% после израильского удара по Ирану.

Хотя биткоин часто позиционируется как средство хеджирования от нестабильности, во время геополитических кризисов он нередко демонстрирует распродажи, поскольку трейдеры выходят из рискованных активов в пользу более безопасных альтернатив.

Напомним 

На прошлой неделе цена биткоина поднялась до месячного максимума на фоне ожиданий снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США, что взбодрило трейдеров.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика