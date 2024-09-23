Біткоїн зріс майже до 64 тис. доларів, встановивши місячний максимум на фоні зниження ставки
Київ • УНН
Ціна біткоїна зросла до 63 932 доларів, встановивши місячний максимум на фоні очікувань зниження ставок ФРС США. Інші криптовалюти показали змішані результати, а ринок очікує на виступи чиновників ФРС та дані щодо інфляції.
Ціна біткоїна піднялася до місячного максимуму в понеділок, продовжуючи зростання минулого тижня. Це сталося на фоні очікувань зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США, що підбадьорило трейдерів. Про це УНН пише з посиланням на Investing.
Деталі
Біткоїн виріс на 1,3% до 63 932 доларів, продовжуючи свою тенденцію росту. Очікування зниження ставок сприяло оптимізму на ринку криптовалют. Виступи кількох чиновників ФРС, зокрема голови Джерома Пауелла, заплановані на цей тиждень, і дані щодо інфляції в п'ятницю також можуть вплинути на майбутні рішення щодо ставок.
Минулого тижня ФРС вже знизила ставки на 50 базисних пунктів і, за прогнозами, знизить їх ще більше протягом року. Також очікується, що центральні банки Швейцарії та Швеції зроблять подібні кроки. Нижчі ставки можуть сприяти інвестуванню в криптовалюти, такі як біткоїн, через збільшення ліквідності.
Загальний ріст біткоїна залишився обмеженим, оскільки ФРС вказала, що ставки можуть не сильно знизитися в середньо- та довгостроковій перспективі. Крім того, крипторинки стикаються з невизначеними регуляціями, особливо через майбутні вибори в США у 2024 році.
Останні коментарі Банку Японії також стримували зростання біткоїна, хоча підвищення ставок у Японії може зустріти опір через зміни в уряді.
Ціни на криптовалюту сьогодні показали змішані результати. Ефір піднявся на 2,9% до 2,657.20 доларів, тоді як SOL і XRP впали на 0,9% і 0,5% відповідно. ADA і MATIC трохи зросли, а мем-токен DOGE додав 0,3%.
Нагадаємо
Минулого тижня, після зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США, ціна біткоїна зросла до 61 985 доларів, ненадовго досягнувши 62 539 доларів.
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