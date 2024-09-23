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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Биткоин вырос почти до 64 тыс. долларов, установив месячный максимум на фоне снижения ставки

Биткоин вырос почти до 64 тыс. долларов, установив месячный максимум на фоне снижения ставки

Киев  •  УНН

23 сентября 2024, 14:14  •  11035 просмотра

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Цена биткоина выросла до 63 932 долларов, установив месячный максимум на фоне ожиданий снижения ставок ФРС США. Другие криптовалюты показали смешанные результаты, а рынок ожидает выступления чиновников ФРС и данные по инфляции.

Цена биткоина поднялась до месячного максимума в понедельник, продолжая рост на прошлой неделе. Это произошло на фоне ожиданий снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США, что взбодрило трейдеров. Об этом УНН пишет со ссылкой на Investing.

Детали

Биткоин вырос на 1,3% до 63 932 долларов, продолжая свою тенденцию роста. Ожидание снижения ставок способствовало оптимизму на рынке криптовалют. Выступления нескольких чиновников ФРС, в частности председателя Джерома Пауэлла, запланированные на этой неделе, и данные по инфляции в пятницу также могут повлиять на будущие решения по ставкам.

На прошлой неделе ФРС уже снизила ставки на 50 базисных пунктов и, по прогнозам, снизит их еще больше в течение года. Также ожидается, что центральные банки Швейцарии и Швеции предпримут подобные шаги. Более низкие ставки могут способствовать инвестированию в криптовалюты, такие как биткоин, из-за увеличения ликвидности.

Общий рост биткоина остался ограниченным, поскольку ФРС указала, что ставки могут не сильно снизиться в средне- и долгосрочной перспективе. Кроме того, крипторынки сталкиваются с неопределенными регуляциями, особенно из-за предстоящих выборов в США в 2024 году.

Последние комментарии Банка Японии также сдерживали рост биткоина, хотя повышение ставок в Японии может встретить сопротивление из-за изменений в правительстве.

Цены на криптовалюту сегодня показали смешанные результаты. Эфир поднялся на 2,9% до 2,657.20 долларов, тогда как SOL и XRP упали на 0,9% и 0,5% соответственно. ADA и MATIC немного выросли, а мем-токен DOGE прибавил 0,3%.

Напомним

На прошлой неделе, после снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США, цена биткоина выросла до 61 985 долларов, ненадолго достигнув 62 539 долларов. 

Трамп представил криптопроект и призывает США доминировать в этой сфере17 сентября 2024, 02:44 • 29112 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
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