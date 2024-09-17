Трамп представил криптопроект и призывает США доминировать в этой сфере

Дональд Трамп выступил на мероприятии, где представил криптоплатформу, которую продвигает он сам и его сыновья, привлекая внимание к нише цифровых активов, имеющей историю споров. Об этом пишет Блумберг, передает УНН.

Детали

Проект под названием World Liberty Financial станет частью сегмента децентрализованных финансов в цифровых активах и должен способствовать финансовой безопасности и свободным транзакциям, сообщил Дональд Трамп-младший в прямой трансляции X Spaces в понедельник.

«Это реальная проблема, которую нужно было решить, и, честно говоря, я думаю, что это правильный путь», - сказал Трамп-младший после комментариев своего отца. Презентация проекта состоялась на следующий день после того, как бывший президент остался невредимым после второго покушения, всколыхнувшего президентскую кампанию.

Республиканский кандидат обращает внимание на сектор цифровых активов в поисках доноров и поддержки на фоне напряженной борьбы за Белый дом, обещая сделать США «криптокапиталом планеты». Это радикальное изменение позиции, учитывая, что ранее он называл биткоин «мошенничеством».

Говоря о цели стать главным криптохабом, Дональд Трамп отметил: «Если мы этого не сделаем, Китай сделает. Китай это уже делает. Но если мы этого не сделаем, мы не станем крупнейшими, а мы должны быть крупнейшими и лучшими».

Трамп-младший и его брат Эрик в последние недели активно продвигают World Liberty Financial на X и Telegram. Децентрализованные финансы - или DeFi - это сложный сегмент криптовалют, где люди обмениваются, занимают и кредитуют цифровые активы с помощью автоматизированного программного обеспечения без посредников.

«Эти усилия согласуются с позицией Трампа в поддержку криптовалют», - сказал профессор финансов Университета Дюка Кэмпбелл Харви. «Одно - заявлять о своей поддержке криптовалют, другое - запустить компанию в этой сфере».

Профиль бывшего президента может привлечь больше внимания к DeFi, сторонники которого часто заявляют о повышении эффективности за счет исключения традиционных посредников, таких как банки. Однако критики утверждают, что этот сектор находится в регуляторной «серой зоне» и подвержен хакерским атакам, что является большой проблемой для криптовалют в целом.

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