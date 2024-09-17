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Трамп презентував криптопроєкт та закликає США домінувати в цій сфері

Київ • УНН

 • 29467 перегляди

Дональд Трамп представив криптоплатформу World Liberty Financial, яку просуває разом із синами. Колишній президент змінив свою позицію щодо криптовалют і тепер обіцяє зробити США "криптокапіталом планети".

Дональд Трамп виступив на заході, де представив криптоплатформу, яку просуває він сам та його сини, привертаючи увагу до ніші цифрових активів, що має історію суперечок. Про це пише Блумберг, передає УНН. 

Деталі

Проєкт під назвою World Liberty Financial стане частиною сегмента децентралізованих фінансів у цифрових активах і має сприяти фінансовій безпеці та вільним транзакціям, повідомив Дональд Трамп-молодший у прямій трансляції X Spaces у понеділок.

"Це реальна проблема, яку потрібно було вирішити, і, чесно кажучи, я думаю, що це правильний шлях", — сказав Трамп-молодший після коментарів свого батька. Презентація проєкту відбулася наступного дня після того, як колишній президент залишився неушкодженим після другого замаху, що сколихнув президентську кампанію.

Республіканський кандидат звертає увагу на сектор цифрових активів у пошуках донорів та підтримки на тлі напруженої боротьби за Білий дім, обіцяючи зробити США "криптокапіталом планети". Це радикальна зміна позиції, враховуючи, що раніше він називав біткоїн "шахрайством".

Говорячи про мету стати головним криптохабом, Дональд Трамп зазначив: "Якщо ми цього не зробимо, Китай зробить. Китай це вже робить. Але якщо ми цього не зробимо, ми не станемо найбільшими, а ми маємо бути найбільшими та найкращими".

Трамп-молодший та його брат Ерік останніми тижнями активно просувають World Liberty Financial на X та Telegram. Децентралізовані фінанси — або DeFi — це складний сегмент криптовалют, де люди обмінюються, позичають та кредитують цифрові активи за допомогою автоматизованого програмного забезпечення без посередників.

"Ці зусилля узгоджуються з позицією Трампа на підтримку криптовалют", — сказав професор фінансів Університету Дюка Кемпбелл Харві. "Одне — заявляти про свою підтримку криптовалют, інше — запустити компанію в цій сфері".

Профіль колишнього президента може привернути більше уваги до DeFi, прихильники якого часто заявляють про підвищення ефективності за рахунок виключення традиційних посередників, таких як банки. Однак критики стверджують, що цей сектор перебуває в регуляторній "сірій зоні" та схильний до хакерських атак, що є великою проблемою для криптовалют загалом.

Сінгапур дозволить безготівкові ставки в казино, але без криптовалют11.09.24, 03:55 • 36936 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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