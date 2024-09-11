Сінгапур дозволить безготівкові ставки в казино, але без криптовалют
Київ • УНН
Сінгапур дозволить казино проводити безготівкові ставки, але заборонить використання криптовалют через ризик відмивання грошей. Повноваження щодо затвердження основних акціонерів казино передано міністру внутрішніх справ.
Сінгапур дозволить своїм двом казино проводити безготівкові ставки за змінами до Закону про контроль за казино, але не дозволить використовувати криптовалюти. Про це повідомляє CNA з посиланням на слова міністра з питань внутрішніх справ і соціального розвитку Сунь Сюелін, передає УНН.
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За словами Сунь, безготівкові ставки включають можливість розміщувати ставки за ігровими столами або автоматами за допомогою віртуальних кредитів з безготівкових ігрових рахунків або електронних гаманців. Однак Управління з регулювання азартних ігор не планує дозволяти використання криптовалют як фішок для азартних ігор у казино через ризик відмивання грошей.
Це остання зміна в правилах казино в Сінгапурі, який раніше знизив поріг перевірок грошових депозитів, отриманих казино, для запобігання їх використання терористичними та кримінальними організаціями.
Сінгапур також передав повноваження щодо затвердження основних акціонерів операторів казино від Управління з регулювання азартних ігор (GRA) міністру внутрішніх справ К. Шанмугаму, додала Сунь. Шанмугам продовжуватиме узгоджувати роботу інтегрованих курортів Marina Bay Sands і Resorts World Sentosa з урядовими цілями.
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