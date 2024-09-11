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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сингапур разрешит безналичные ставки в казино, но без криптовалют

Сингапур разрешит безналичные ставки в казино, но без криптовалют

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 00:55  •  983 просмотра

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Сингапур разрешит казино проводить безналичные ставки, но запретит использование криптовалют из-за риска отмывания денег. Полномочия по утверждению основных акционеров казино переданы министру внутренних дел.

Сингапур разрешит своим двум казино проводить безналичные ставки по изменениям в Закон о контроле за казино, но не позволит использовать криптовалюты. Об этом сообщает CNA со ссылкой на слова министра по вопросам внутренних дел и социального развития Сунь Сюэлин, передает УНН.

Детали

По словам Сунь, безналичные ставки включают возможность размещать ставки за игровыми столами или автоматами с помощью виртуальных кредитов с безналичных игровых счетов или электронных кошельков. Однако Управление по регулированию азартных игр не планирует разрешать использование криптовалют в качестве фишек для азартных игр в казино из-за риска отмывания денег.

Это последнее изменение в правилах казино в Сингапуре, который ранее снизил порог проверок денежных депозитов, полученных казино, для предотвращения их использования террористическими и криминальными организациями.

Сингапур также передал полномочия по утверждению основных акционеров операторов казино от Управления по регулированию азартных игр (GRA) министру внутренних дел К. Шанмугаму, добавила Сунь. Шанмугам будет продолжать согласовывать работу интегрированных курортов Marina Bay Sands и Resorts World Sentosa с правительственными целями.

Вартість криптовалюти Дурова впала після його арешту у Франції25 августа 2024, 00:19 • 39276 просмотров

Лилия Подоляк

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