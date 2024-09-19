Зниження ставки ФРС підштовхує біткойн до ціни у 61 тис доларів

Після зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США, ціна біткоїна зросла до 61 985 доларів, ненадовго досягнувши 62 539 доларів. Однак подальше зростання було обмежене через більш обережні прогнози ринку щодо економічної стабільності США. Про це УНН пише з посиланням на Investing.

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Ціна біткоїна зросла в четвер після того, як Федеральна резервна система суттєво знизила процентні ставки та дала сигнал про початок циклу послаблення. Однак подальше зростання було стримане через менш оптимістичні прогнози.

Найбільша у світі криптовалюта піднялася на 2,9% до 61 985 доларів США, ненадовго досягнувши 62 539 доларів. Біткоїн також вийшов за межі торгового діапазону 50 000 - 60 000 доларів, в якому перебував більшу частину року, проте ще невідомо, чи буде збережено цей прорив.

Ширші криптовалютні ринки також зросли після рішення ФРС, хоча зміцнення долара обмежило загальний приріст.

Біткоїн зростав у відповідь на загальне підвищення цін на ризикові активи, адже ринки позитивно сприйняли скорочення ставок на 50 базисних пунктів ФРС і початок першого циклу послаблення з 2020 року.

Однак ентузіазм ринку зменшився через занепокоєння щодо слабкості економіки США, на думку ФРС. Скорочення на 50 базисних пунктів було близьким до верхніх очікувань ринку.

Голова ФРС Джером Пауелл намагався заспокоїти ринок, заявивши, що ризики між вищою інфляцією та охолодженням ринку праці збалансовані. Однак він також зазначив, що ставки не будуть знижуватися до надзвичайно низьких рівнів, як раніше, і що нейтральна ставка буде вищою, ніж у минулих циклах. Цей прогноз підвищив курс долара.

Незважаючи на те, що нижчі ставки зазвичай підтримують спекулятивні активи, такі як біткоїн, досягти мінімумів, що спостерігалися під час пандемії, малоймовірно. Наднизькі ставки були ключовим фактором стрімкого зростання криптовалют у 2021 році.

Однак з того часу галузь зіткнулася з жорсткими регуляторними заходами та зниженням роздрібного інтересу. Запуск спотових біржових фондів на біткоїн на початку цього року забезпечив лише короткочасний імпульс.

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Ширший ринок криптовалют виграв від покращення настроїв щодо ризику і зростав разом із біткоїном. Ефір, друга за розміром криптовалюта, піднявся на 3,9% до 2412,52 долара, а токени XRP, SOL, ADA та MATIC зросли на 0,4%-5,7%.

Серед мем-токенів DOGE виріс на 3,3%.

Нагадаємо

Вчора ціна біткоїна зросла на тлі очікувань щодо зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США, а також позитивних даних про зростання капітальних потоків у спотові біржові фонди, що підтримало ринкові настрої.

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