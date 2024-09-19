Зниження ставки ФРС підштовхує біткойн до ціни у 61 тис доларів

ukenru
11:37 • 19619 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 47568 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 80837 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 136931 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 180026 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 259595 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 165907 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141801 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128260 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 196557 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3.2 м/с
80 %
749 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 126172 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 62109 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 95699 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 72247 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 57875 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 126172 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 259578 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 196549 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 226827 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 556856 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 4995 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 17665 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 22081 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 27289 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 37587 перегляди
Актуальне
Зниження ставки ФРС підштовхує біткойн до ціни у 61 тис доларів

Зниження ставки ФРС підштовхує біткойн до ціни у 61 тис доларів

Київ • УНН

 • 14664 перегляди

Ціна біткоїна досягла $61 985 після зниження ставки ФРС на 50 базисних пунктів. Ширший ринок криптовалют також зріс, але подальше зростання обмежене через обережні економічні прогнози.

Після зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США, ціна біткоїна зросла до 61 985 доларів, ненадовго досягнувши 62 539 доларів. Однак подальше зростання було обмежене через більш обережні прогнози ринку щодо економічної стабільності США. Про це УНН пише з посиланням на Investing.

Деталі

Ціна біткоїна зросла в четвер після того, як Федеральна резервна система суттєво знизила процентні ставки та дала сигнал про початок циклу послаблення. Однак подальше зростання було стримане через менш оптимістичні прогнози.

Найбільша у світі криптовалюта піднялася на 2,9% до 61 985 доларів США, ненадовго досягнувши 62 539 доларів. Біткоїн також вийшов за межі торгового діапазону 50 000 - 60 000 доларів, в якому перебував більшу частину року, проте ще невідомо, чи буде збережено цей прорив.

Ширші криптовалютні ринки також зросли після рішення ФРС, хоча зміцнення долара обмежило загальний приріст.

Біткоїн зростав у відповідь на загальне підвищення цін на ризикові активи, адже ринки позитивно сприйняли скорочення ставок на 50 базисних пунктів ФРС і початок першого циклу послаблення з 2020 року.

Однак ентузіазм ринку зменшився через занепокоєння щодо слабкості економіки США, на думку ФРС. Скорочення на 50 базисних пунктів було близьким до верхніх очікувань ринку.

Голова ФРС Джером Пауелл намагався заспокоїти ринок, заявивши, що ризики між вищою інфляцією та охолодженням ринку праці збалансовані. Однак він також зазначив, що ставки не будуть знижуватися до надзвичайно низьких рівнів, як раніше, і що нейтральна ставка буде вищою, ніж у минулих циклах. Цей прогноз підвищив курс долара.

Незважаючи на те, що нижчі ставки зазвичай підтримують спекулятивні активи, такі як біткоїн, досягти мінімумів, що спостерігалися під час пандемії, малоймовірно. Наднизькі ставки були ключовим фактором стрімкого зростання криптовалют у 2021 році.

Однак з того часу галузь зіткнулася з жорсткими регуляторними заходами та зниженням роздрібного інтересу. Запуск спотових біржових фондів на біткоїн на початку цього року забезпечив лише короткочасний імпульс.

Ціни на криптовалюти сьогодні: альткоїни зростають разом із біткоїном

Ширший ринок криптовалют виграв від покращення настроїв щодо ризику і зростав разом із біткоїном. Ефір, друга за розміром криптовалюта, піднявся на 3,9% до 2412,52 долара, а токени XRP, SOL, ADA та MATIC зросли на 0,4%-5,7%.

Серед мем-токенів DOGE виріс на 3,3%.

Нагадаємо 

Вчора ціна біткоїна зросла на тлі очікувань щодо зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США, а також позитивних даних про зростання капітальних потоків у спотові біржові фонди, що підтримало ринкові настрої.

Трамп презентував криптопроєкт та закликає США домінувати в цій сфері17.09.24, 05:44 • 29467 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка
bitkoinБіткойн
ethereumEthereum
spolucheni-shtatyСполучені Штати

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$283.47
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,140.90
S&P 500
$5,773.88
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,055.04
Ethereum
$2,059.63