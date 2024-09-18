Ціна біткоїна близька до 60 тис. доларів: ринок очікує на рішення щодо ставок
Київ • УНН
Ціна біткоїна піднялася на 0,6% до $59 964 на тлі очікувань зниження ставки ФРС США. Позитивні дані про капітальні потоки у біржові фонди та загальне зростання ринку криптовалют підтримали ринкові настрої.
У середу ціна біткоїна зросла на тлі очікувань щодо зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США, а також позитивних даних про зростання капітальних потоків у спотові біржові фонди, що підтримало ринкові настрої, передає УНН посиланням на Investing.
Ціна біткоїна зросла в середу на тлі очікувань зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США, а також позитивних даних про капітальні потоки на біржові фонди. Біткойн піднявся на 0,6% до 59 964 доларів, торгуючись у діапазоні 50 000 – 60 000 доларів протягом вересня.
Ринок криптовалют загалом також зріс, очікуючи на зниження ставок у США, що може сприяти ризиковим активам, таким як біткоїн. При цьому фонд iShares Bitcoin Trust від BlackRock вперше за два тижні зафіксував приплив капіталу, що змінило тенденцію відтоку.
Ринки очікують на зниження ставки ФРС, що може призвести до збільшення ліквідності й підвищення попиту на спекулятивні активи. Водночас обсяги торгів біткойн-ETF залишаються нижчими, ніж на початку року.
Нагадаємо
Ціна біткоїна впала минулого тижня на тлі нестачі будь-яких серйозних позитивних сигналів для криптоактивів, хоча втрати токена були обмежені постійними спекуляціями щодо нижчих процентних ставок у США.