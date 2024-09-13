Біткоїн впав до 57 тисяч доларів на тлі чуток про зниження ставки

Ціна біткоїна впала в п'ятницю на тлі нестачі будь-яких серйозних позитивних сигналів для криптоактивів, хоча втрати токена були обмежені постійними спекуляціями щодо нижчих процентних ставок у США. Пише УНН з посиланням на Investing.

Токен відновив частину втрат минулого тижня, проте залишається здебільшого в межах торгового діапазону, що утримується більшу частину цього року. Попит на криптовалюти з боку роздрібних інвесторів слабшає, а ажіотаж навколо запуску спотових біржових фондів Bitcoin зменшився.

Невизначеність щодо регуляторної ситуації в криптовалютній сфері також чинить тиск, особливо після того, як кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс випередила республіканського кандидата Дональда Трампа після напружених президентських дебатів.

Біткої впав на 0,5% до 57 891,5 доларів. Попри тижневий приріст, біткоїн залишається в межах торгового коридору від 50 тисяч доларів до 60 тисяч доларів, який утримувався більшу частину року.

Найбільша криптовалюта у світі зросла на 6,9% цього тижня, причому більшість прибутків виникла внаслідок вигідних покупок після значних втрат минулого тижня. Біткоїн продовжує коливатись у межах цього діапазону, оскільки шукає новий напрям після встановлення рекордних максимумів у березні.

Токен продовжував демонструвати відокремлення від золота, що було підтверджено даними CryptoQuant цього тижня. На відміну від біткоїна, жовтий метал досяг рекордного максимуму в п'ятницю на тлі зростання попиту на безпечні активи та очікувань зниження процентних ставок.

Біткоїн, зі свого боку, відставав навіть від інших ризикованих ринків і мало вигравав від перспективи зниження ставок Федеральним резервом.

Прокриптовалютний кандидат у президенти Дональд Трамп цього тижня втратив підтримку, програючи Камалі Гарріс, яку визнали переможницею у палких президентських дебатах.

Трамп на своїй платформі Truth.Social заявив, що більше не братиме участі в дебатах із Гарріс, водночас продовжуючи особисті напади на своїх політичних опонентів і стверджуючи, що переміг у дебатах.

Зниження позицій Трампа породило негативні сигнали для криптовалютного ринку, оскільки він відомий своїми прокриптовалютними поглядами. Гарріс, зі свого боку, ймовірно, продовжить курс адміністрації Байдена щодо посилення регуляції у криптосекторі.

Ціни на криптовалюти сьогодні: Альткойни демонструють змішані результати на тлі спекуляцій про зниження ставок

Ширші ринки криптовалют демонстрували змішані результати, переважно слідуючи за незначними втратами біткоїна.

Ефір, друга за величиною криптовалюта, знизився на 0,3% до $2 350,61. MATIC, ADA та SOL залишилися в межах стабільності або трохи знизилися, тоді як XRP зріс на 6%.

Серед мемкоїнів DOGE виріс на 0,7%.

Основна увага зараз зосереджена на майбутньому засіданні Федеральної резервної системи, де очікується початок циклу зниження ставок. Проте ринки залишаються розділеними в очікуваннях, чи знизять ставки на 25 або 50 базисних пунктів.

Нагадаємо

Біткоїн демонстрував зростання на тлі очікувань важливих економічних даних і можливих рішень Федеральної резервної системи США щодо процентних ставок минулого тижня.