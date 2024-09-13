Биткоин упал до 57 тысяч долларов на фоне слухов о снижении ставки

Цена биткойна упала в пятницу на фоне недостатка каких-либо серьезных позитивных сигналов для криптоактивов, хотя потери токена были ограничены постоянными спекуляциями относительно более низких процентных ставок в США. Пишет УНН со ссылкой на Investing.

Токен восстановил часть потерь на прошлой неделе, однако остается по большей части в пределах торгового диапазона, который удерживается большую часть этого года. Спрос на криптовалюты со стороны розничных инвесторов ослабевает, а ажиотаж вокруг запуска спотовых биржевых фондов Bitcoin уменьшился.

Неопределенность относительно регуляторной ситуации в криптовалютной сфере также оказывает давление, особенно после того, как кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис опередила республиканского кандидата Дональда Трампа после напряженных президентских дебатов.

Биткойн упал на 0,5% до 57 891,5 долларов. Несмотря на недельный прирост, биткойн остается в пределах торгового коридора от 50 тысяч долларов до 60 тысяч долларов, который удерживался большую часть года.

Крупнейшая криптовалюта в мире выросла на 6,9% на этой неделе, причем большинство прибыли возникло в результате выгодных покупок после значительных потерь на прошлой неделе. Биткойн продолжает колебаться в пределах этого диапазона, поскольку ищет новое направление после установления рекордных максимумов в марте.

Токен продолжал демонстрировать отделение от золота, что было подтверждено данными CryptoQuant на этой неделе. В отличие от биткойна, желтый металл достиг рекордного максимума в пятницу на фоне роста спроса на безопасные активы и ожиданий снижения процентных ставок.

Биткойн, в свою очередь, отставал даже от других рискованных рынков и мало выигрывал от перспективы снижения ставок Федеральным резервом.

Прокриптовалютный кандидат в президенты Дональд Трамп на этой неделе потерял поддержку, проигрывая Камале Харрис, которую признали победительницей в жарких президентских дебатах.

Трамп на своей платформе Truth.Social заявил, что больше не будет участвовать в дебатах с Харрис, при этом продолжая личные нападения на своих политических оппонентов и утверждая, что победил в дебатах.

Снижение позиций Трампа породило негативные сигналы для криптовалютного рынка, поскольку он известен своими прокриптовалютными взглядами. Гаррис, со своей стороны, вероятно, продолжит курс администрации Байдена по ужесточению регуляции в криптосекторе.

Цены на криптовалюты сегодня: Альткоины демонстрируют смешанные результаты на фоне спекуляций о снижении ставок

Более широкие рынки криптовалют демонстрировали смешанные результаты, преимущественно следуя за незначительными потерями биткойна.

Эфир, вторая по величине криптовалюта, снизился на 0,3% до $2 350,61. MATIC, ADA и SOL остались в пределах стабильности или немного снизились, в то время как XRP вырос на 6%.

Среди мемкоинов DOGE вырос на 0,7%.

Основное внимание сейчас сосредоточено на предстоящем заседании Федеральной резервной системы, где ожидается начало цикла снижения ставок. Однако рынки остаются разделенными в ожиданиях, снизят ли ставки на 25 или 50 базисных пунктов.

Напомним

Биткоин демонстрировал рост на фоне ожиданий важных экономических данных и возможных решений Федеральной резервной системы США по процентным ставкам на прошлой неделе.