Біткоїн зростає на фоні важливих економічних даних та рішень Федеральної резервної системи США
Київ • УНН
Біткоїн зріс до $58 999,7 на тлі очікувань економічних даних США та можливого зниження ставок Федеральної резервної системи США. Історично вересень є складним місяцем для криптовалюти, з середньою негативною прибутковістю 5,36%.
Біткоїн демонструє зростання на тлі очікувань важливих економічних даних і можливих рішень Федеральної резервної системи США щодо процентних ставок, передає УНН з посиланням на Investing.
Біткоїн зріс на 2,5%, досягнувши 58 999,7 доларів, після невеликих обсягів торгів у понеділок, коли США відзначали День праці.
Найбільша криптовалюта у світі минулого тижня втратила понад 7% своєї вартості і протягом більшої частини попереднього місяця перебувала у спадному тренді, частково через побоювання щодо поширення токенів та масових продажів, зокрема з колись існуючої біржі Mt Gox. Крім того, побоювання щодо рецесії в США призвели до значних втрат на світових фінансових ринках на початку серпня, включно з крипторинками.
Тепер ринки зосереджують увагу на ключових економічних даних, що мають вийти цього тижня, зокрема на звіті про несільськогосподарську зайнятість у США, який буде опубліковано в п'ятницю.
Очікується, що Федеральна резервна система США пізніше цього місяця знизить процентні ставки, а дані про зайнятість можуть вплинути на масштаби цього зниження, що, ймовірно, позначиться на загальних настроях щодо ризику. Зниження ставок може бути вигідним для криптовалют, оскільки воно збільшує ліквідність, доступну для спекулятивної торгівлі.
Згідно з даними інструменту CME Fedwatch, трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні майже на 100%.
Попри те, що на початку цього тижня біткоїн показав зростання, історично вересень є для нього складним місяцем. Дані свідчать, що біткоїн мав негативну прибутковість у дев'яти з останніх тринадцяти вереснів, що робить цей місяць одним із найгірших для криптовалюти із середньою негативною прибутковістю 5,36%.
На ринку криптовалют Ether (ETH/USD) зріс на 1,2% до 2,499.99 доларів, попри те, що у серпні впав більш ніж на 20%, що стало найгіршим місяцем для токена з січня 2022 року. Solana і XRP додали 4,38% і 2,89% відповідно, тоді як Cardano зріс на 0,2%.
Нагадаємо
Нещодавно, ціна біткоїна впала, оскільки Mt Gox, як виявилося, мобілізувала токени на суму близько 2 млрд доларів, що викликало занепокоєння щодо нових розповсюджень із недіючої криптобіржі.