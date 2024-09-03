Біткоїн зростає на фоні важливих економічних даних та рішень Федеральної резервної системи США

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54619 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 102561 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 140721 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 116703 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 108990 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113714 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 138969 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75159 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83624 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 176996 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
75 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

24 березня, 15:36 • 24742 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 30107 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 28866 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 20476 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 33451 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 140721 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 138969 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 176996 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515784 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595365 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5722 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 28866 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 30107 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 34957 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59008 перегляди
Актуальне
Біткоїн зростає на фоні важливих економічних даних та рішень Федеральної резервної системи США

Біткоїн зростає на фоні важливих економічних даних та рішень Федеральної резервної системи США

Київ • УНН

 • 21349 перегляди

Біткоїн зріс до $58 999,7 на тлі очікувань економічних даних США та можливого зниження ставок Федеральної резервної системи США. Історично вересень є складним місяцем для криптовалюти, з середньою негативною прибутковістю 5,36%.

Біткоїн демонструє зростання на тлі очікувань важливих економічних даних і можливих рішень Федеральної резервної системи США щодо процентних ставок, передає УНН з посиланням на Investing.

Біткоїн зріс на 2,5%, досягнувши 58 999,7 доларів, після невеликих обсягів торгів у понеділок, коли США відзначали День праці.

Найбільша криптовалюта у світі минулого тижня втратила понад 7% своєї вартості і протягом більшої частини попереднього місяця перебувала у спадному тренді, частково через побоювання щодо поширення токенів та масових продажів, зокрема з колись існуючої біржі Mt Gox. Крім того, побоювання щодо рецесії в США призвели до значних втрат на світових фінансових ринках на початку серпня, включно з крипторинками.

Тепер ринки зосереджують увагу на ключових економічних даних, що мають вийти цього тижня, зокрема на звіті про несільськогосподарську зайнятість у США, який буде опубліковано в п'ятницю.

Очікується, що Федеральна резервна система США пізніше цього місяця знизить процентні ставки, а дані про зайнятість можуть вплинути на масштаби цього зниження, що, ймовірно, позначиться на загальних настроях щодо ризику. Зниження ставок може бути вигідним для криптовалют, оскільки воно збільшує ліквідність, доступну для спекулятивної торгівлі.

Згідно з даними інструменту CME Fedwatch, трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні майже на 100%.

Попри те, що на початку цього тижня біткоїн показав зростання, історично вересень є для нього складним місяцем. Дані свідчать, що біткоїн мав негативну прибутковість у дев'яти з останніх тринадцяти вереснів, що робить цей місяць одним із найгірших для криптовалюти із середньою негативною прибутковістю 5,36%.

На ринку криптовалют Ether (ETH/USD) зріс на 1,2% до 2,499.99 доларів, попри те, що у серпні впав більш ніж на 20%, що стало найгіршим місяцем для токена з січня 2022 року. Solana і XRP додали 4,38% і 2,89% відповідно, тоді як Cardano зріс на 0,2%.

Нагадаємо 

Нещодавно, ціна біткоїна впала, оскільки Mt Gox, як виявилося, мобілізувала токени на суму близько 2 млрд доларів, що викликало занепокоєння щодо нових розповсюджень із недіючої криптобіржі.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаТехнології

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.46
Bitcoin
$87,495.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,043.19
Ethereum
$2,081.24