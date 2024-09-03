Биткоин растет на фоне важных экономических данных и решений Федеральной резервной системы США

Биткоин демонстрирует рост на фоне ожиданий важных экономических данных и возможных решений Федеральной резервной системы США по процентным ставкам, передает УНН со ссылкой на Investing.

Биткоин вырос на 2,5%, достигнув 58 999,7 долларов, после небольших объемов торгов в понедельник, когда США отмечали День труда.

Крупнейшая криптовалюта в мире на прошлой неделе потеряла более 7% своей стоимости и в течение большей части предыдущего месяца находилась в нисходящем тренде, частично из-за опасений относительно распространения токенов и массовых продаж, в частности с некогда существующей биржи Mt Gox. Кроме того, опасения относительно рецессии в США привели к значительным потерям на мировых финансовых рынках в начале августа, включая крипторынки.

Теперь рынки сосредотачивают внимание на ключевых экономических данных, которые должны выйти на этой неделе, в частности на отчете о несельскохозяйственной занятости в США, который будет опубликован в пятницу.

Ожидается, что Федеральная резервная система США позже в этом месяце снизит процентные ставки, а данные о занятости могут повлиять на масштабы этого снижения, что, вероятно, скажется на общих настроениях в отношении риска. Снижение ставок может быть выгодным для криптовалют, поскольку оно увеличивает ликвидность, доступную для спекулятивной торговли.

Согласно данным инструмента CME Fedwatch, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре почти на 100%.

Несмотря на то, что в начале этой недели биткоин показал рост, исторически сентябрь является для него сложным месяцем. Данные свидетельствуют, что биткоин имел отрицательную доходность в девяти из последних тринадцати сентябрей, что делает этот месяц одним из худших для криптовалюты со средней отрицательной доходностью 5,36%.

На рынке криптовалют Ether (ETH/USD) вырос на 1,2% до 2,499.99 долларов, несмотря на то, что в августе упал более чем на 20%, что стало худшим месяцем для токена с января 2022 года. Solana и XRP прибавили 4,38% и 2,89% соответственно, тогда как Cardano вырос на 0,2%.

Напомним

Недавно цена биткоина упала, поскольку Mt Gox, как оказалось, мобилизовала токены на сумму около 2 миллиардов долларов, что вызвало беспокойство по поводу новых распространений с недействующей криптобиржи.