Цена биткоина близка к 60 тыс. долларов: рынок ожидает решения по ставкам

В среду цена биткоина выросла на фоне ожиданий по снижению процентной ставки Федеральной резервной системой США, а также позитивных данных о росте капитальных потоков в спотовые биржевые фонды, что поддержало рыночные настроения, передает УНН со ссылкой на Investing.

Цена биткоина выросла в среду на фоне ожиданий снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США, а также положительных данных о капитальных потоках на биржевые фонды. Биткойн поднялся на 0,6% до 59 964 долларов, торгуясь в диапазоне 50 000 - 60 000 долларов в течение сентября.

Рынок криптовалют в целом также вырос, ожидая снижения ставок в США, что может способствовать рисковым активам, таким как биткоин. При этом фонд iShares Bitcoin Trust от BlackRock впервые за две недели зафиксировал приток капитала, что изменило тенденцию оттока.

Рынки ожидают снижения ставки ФРС, что может привести к увеличению ликвидности и повышению спроса на спекулятивные активы. В то же время объемы торгов биткоин-ETF остаются ниже, чем в начале года.

Напомним

Цена биткоина упала на прошлой неделе на фоне недостатка каких-либо серьезных позитивных сигналов для криптоактивов, хотя потери токена были ограничены постоянными спекуляциями относительно более низких процентных ставок в США.