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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Снижение ставки ФРС подталкивает биткоин к цене в 61 тыс долларов

Снижение ставки ФРС подталкивает биткоин к цене в 61 тыс долларов

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 07:41  •  5890 просмотра

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Цена биткоина достигла $61 985 после снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов. Более широкий рынок криптовалют также вырос, но дальнейший рост ограничен из-за осторожных экономических прогнозов.

После снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США, цена биткоина выросла до 61 985 долларов, ненадолго достигнув 62 539 долларов. Однако дальнейший рост был ограничен из-за более осторожных прогнозов рынка относительно экономической стабильности США. Об этом УНН пишет со ссылкой на Investing.

Детали

Цена биткоина выросла в четверг после того, как Федеральная резервная система существенно снизила процентные ставки и дала сигнал о начале цикла ослабления. Однако дальнейший рост был сдержан из-за менее оптимистичных прогнозов.

Крупнейшая в мире криптовалюта поднялась на 2,9% до 61 985 долларов США, ненадолго достигнув 62 539 долларов. Биткоин также вышел за пределы торгового диапазона 50 000 - 60 000 долларов, в котором находился большую часть года, однако еще неизвестно, будет ли сохранен этот прорыв.

Более широкие криптовалютные рынки также выросли после решения ФРС, хотя укрепление доллара ограничило общий прирост.

Биткоин рос в ответ на общее повышение цен на рисковые активы, ведь рынки позитивно восприняли сокращение ставок на 50 базисных пунктов ФРС и начало первого цикла ослабления с 2020 года.

Однако энтузиазм рынка уменьшился из-за беспокойства относительно слабости экономики США, по мнению ФРС. Сокращение на 50 базисных пунктов было близким к верхним ожиданиям рынка.

Председатель ФРС Джером Пауэлл пытался успокоить рынок, заявив, что риски между более высокой инфляцией и охлаждением рынка труда сбалансированы. Однако он также отметил, что ставки не будут снижаться до чрезвычайно низких уровней, как раньше, и что нейтральная ставка будет выше, чем в прошлых циклах. Этот прогноз повысил курс доллара.

Несмотря на то, что более низкие ставки обычно поддерживают спекулятивные активы, такие как биткоин, достичь минимумов, наблюдавшихся во время пандемии, маловероятно. Сверхнизкие ставки были ключевым фактором стремительного роста криптовалют в 2021 году.

Однако с тех пор отрасль столкнулась с жесткими регуляторными мерами и снижением розничного интереса. Запуск спотовых биржевых фондов на биткоин в начале этого года обеспечил лишь кратковременный импульс.

Цены на криптовалюты сегодня: альткоины растут вместе с биткоином

Более широкий рынок криптовалют выиграл от улучшения настроений относительно риска и рос вместе с биткоином. Эфир, вторая по величине криптовалюта, поднялся на 3,9% до 2412,52 доллара, а токены XRP, SOL, ADA и MATIC выросли на 0,4%-5,7%.

Среди мем-токенов DOGE вырос на 3,3%.

Напомним 

Вчера цена биткоина выросла на фоне ожиданий по снижению процентной ставки Федеральной резервной системой США, а также позитивных данных о росте капитальных потоков в спотовые биржевые фонды, что поддержало рыночные настроения.

Трамп презентував криптопроєкт та закликає США домінувати в цій сфері17 сентября 2024, 02:44 • 28735 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
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