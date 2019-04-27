Беларусь возобновит экспортные поставки нефтепродуктов в полном объеме в мае
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Республика Беларусь возобновит производство и поставку нефтепродуктов на экспорт в полном объеме в следующем месяце. Об этом заявил в пятницу председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Мы ожидаем, что в мае восстановим в полном объеме выработки нефтепродуктов и поставки, в том числе на экспорт”, — сказал Рыбаков.
Он напомнил, что сроки восстановления подачи качественной нефти из России уже обозначены: в конце апреля она достигнет предела, после чего попадет на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.
“Технологический процесс не мгновенный”, — отметил глава концерна.
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Рыбаков уточнил, что переговоры на тему проблем с поставками нефти из России по нефтепроводу “Дружба” продолжатся 29 и 30 апреля с участием российских компаний.
“На следующей неделе в понедельник и вторник мы продолжим переговоры с участием российских нефтяных компаний”, — сказал он.
По словам главы концерна, объем загрязненного сырья в нефтепроводах на территории Республики Беларусь Минск оценивает в 1 млн тонн.
“Объемы загрязненной нефти в нефтепроводах на территории Беларуси оцениваем, это около 1 млн тонн”, — сказал глава “Белнефтехима”. Что касается оценки ущерба от грязной российской нефти, то, по его словам, говорить об этом еще рано. “Оценка ущерба считается и сегодня о ней говорить преждевременно”, — сказал он.
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Ранее в Минске (Республика Беларусь) завершились переговоры операторов нефтетранспортной системы “Дружба” по возобновлению работы нефтепровода. Техническое решение по возобновлению транзита найдено.
Как сообщал УНН, Беларусь предложит техническое решение проблемы остановки транзита нефти из РФ.
На прошлой неделе в белорусском концерне “Белнефтехим” заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. 23 апреля Беларусь через поставки некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. 25 апреля Беларусь частично возобновила поставки топлива в Украину.