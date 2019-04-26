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Україна та Республіка Білорусь домовились про співпрацю

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. У МЗС України відбулась зустріч Міністра закордонних справ України Василя Боднара з Першим заступником Міністра закордонних справ Республіки Білорусь Андрієм Євдоченком, в ході якої представники країн домовились про співпрацю на різних рівнях. Про це повідомляє прес-служба МЗС, передає УНН.

Як повідомили у прес-центрі, в ході перемовин з боку України було заявлено, що курс на вступ до ЄС і НАТО залишатиметься незмінним пріоритетом. В той же час, розвиток двосторонніх відносин з Білоруссю, як сусідньою державою, традиційно займатиме важливе місце в зовнішній політиці України.

Представники МЗС домовились про сприяння, разом з іншими органами влади та діловими асоціаціями, у підготовці до проведення другого Форуму регіонів у жовтні 2019 року в Житомирі.

Також було обговорено підготовку до підписання відповідного плану консультацій між міністерствами закордонних справ України та Республіки Білорусь на 2020-2021 роки.

Зазначається, що українська сторона наголосила на необхідності більш конструктивного підходу Білорусі до взаємодії в рамках міжнародних організацій, насамперед, у важливих для України питаннях щодо протидії російській агресії.

Як повідомляв УНН, у МЗС України провели зустріч з послом Японії.

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