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У МЗС України провели зустріч з послом Японії

У МЗС України провели зустріч з послом Японії

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. У МЗС України відбулась зустріч з послом Японії Такаші Кураі. Про це заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця написав у своєму Twitter, передає УНН.

"Прийняв посла Японії в Україні Такаші Кураі на його прохання. Обговорили низку питань двостороннього і багатостороннього порядку денного співробітництва", - написав Кислиця.

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Заступник міністра зазначив, що Японія - важливий партнер України, у тому числі як член "Великої сімки" та головуюча країна у групі "Великої двадцятки", або G-20, у 2019 році.

Як повідомляв УНН, голова МЗС Литви зустрівся з Зеленським.

Прийняв в @MFA_Ukraine Посла Японії в Україні Такаші Кураі на його прохання. Обговорили низку питань двостороннього і багатостороннього порядку денного співробітництва. Японія важливий партнер України, в т.ч. як член Групи 7 та Головуюча у Групі 20 країна у 2019 році @UKRinJPN pic.twitter.com/8Ucsh6xo1N

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) 26 квітня 2019 р.

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